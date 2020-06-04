林桑微調出棒 江坤宇火力釋放

江坤宇昨單場4支2，打擊狀況維持在高檔。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕季初在游擊靠超齡守備和統一獅林靖凱搶攻目光，中信兄弟新星江坤宇手中的棒子，也越來越不像19歲小夥子，前天敲本季第3轟，昨單場4支2進帳1打點，打擊率維持高檔的3成57，更驚人的是超低被三振率。

被三振率全聯盟最低

2000年出生的「千禧世代」中，林靖凱和戴培峰被三振率都超過20%，唯獨江坤宇打出逆天數據，本季121打席才吞11K，被三振率僅9.09%，和獅隊陳傑憲並列聯盟最低。昨6局下更對桃猿先發尼寇力瘋狂纏鬥11球，才敲飛球出局。

江坤宇指出，球數變2好球時，即便對投手有利，也會想和他纏鬥，盡量消耗投球數，這也是他在球隊的角色定位。本季在2好球後，江坤宇打擊率高達3成46，全隊僅次於王威晨和吳東融。

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打擊扎實度源自基層養成，兄弟打擊教練許皓銘認為，江坤宇出身平鎮高中，當時打第一棒，特性就是很會黏球、不太吃Ｋ，「平鎮很要求選手確實擊球，不喜歡不營養飛球，坤宇打鳥飛機率非常低。」

不願侷限在守備組

江坤宇亦在中信農場吸取養分，近2年他在準備打擊時，棒子會放在肩膀附近預備，不同於進職棒前放在胸前預備姿勢，這是二軍總教練「林桑」林威助所施的魔法。

許皓銘認為，林威助很清楚江坤宇打擊時的身體結構，為他微調這樣的動作，從成績看來並無可挑剔之處，或許就是最好的打擊姿勢。

江坤宇不以守備組自居，他說去年就想加強打擊，林桑幫忙改善揮棒機制；上一軍後，許皓銘每天提醒和投手的對戰策略，幫助很大。

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