桃猿獨霸打擊榜 明有望再加「林」

林智平。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕樂天桃猿林智平昨天重返游擊，以4支2將連續安打場數延續至14場，打擊近況火到不行，明天重返桃園主場再打5打席（須滿93打席），就能空降打擊率排行榜，屆時「桃猿三林」可望壟斷前3名。

林立（右）。（記者廖耀東攝）

林智平補滿打席就入榜

林泓育。（記者廖耀東攝）

林泓育前天歸隊，昨單場敲2安，仍以打擊率4成20高居第一，敲1安的林立則以3成88緊追在後。然而，林智平歷經連3場至少雙安，打擊率是海放2名隊友的4成87，有機會明天攻上王座。

總教練曾豪駒認為，打擊王就由大家去競爭，但還是要以團隊為重，不管打擊率多高，團隊成績一定要拉上來，不可能只靠一個人打。

林智平在2016年打出生涯年，隔年起生涯開始走下坡，三壘防區更被林立所取代，去年僅出賽39場，今年35歲「老來俏」，整個5月份只有1場無安打，一度是「五割男」，即便主戰游擊手林承飛歸隊，仍有機會再當先發游擊。

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曾總說，很多選手有能力，只是因為沒有機會抹滅了自信，他認為林智平以前能打好，現在當然也可以，「現在的他看起來有自信，打擊有發揮，守備自然跟著變好。」

競爭者之一的林立認為，看到林智平打這麼好，自己也會想跟上，「大家都會互相溝通討論哪裡不好、哪裡好，一起幫助彼此。」

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