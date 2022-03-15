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1萬次助攻達陣 詹皇里程「悲」

2022/03/15 05:30

NBA助攻榜前10名

湖人慘敗給太陽

湖人詹姆斯生涯1萬次助攻達陣。（今日美國）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕詹姆斯昨奮力拿下31分、7籃板、6助攻，生涯助攻數突破1萬次大關，他也是聯盟史上唯一達成3萬分、1萬籃板、1萬助攻的球員，無奈湖人仍以111：140慘敗給太陽。

詹姆斯第2節傳給「甜瓜」安東尼投進三分球，完成第1萬次助攻，對於能達成史無前例的紀錄，他說：「每完成一項成就，總是很難用言語說出我的喜悅，且還能獨享這個紀錄，真的很酷。」

這項獨有的紀錄，也是詹姆斯實現理念的最佳佐證，在場上不只是得分，還會搶籃板和助攻，當一位能從控衛打到中鋒的全面球員，他不諱言：「這就是我想達到的目標。」

非專職控衛第1人

詹姆斯生涯助攻數累積10004次，高居史上第7，在他之前都是名號響亮的傳奇控衛，像是史塔克頓、奇德和奈許，在他身後的則有「大O」羅伯特森、「手套」裴頓等人，排行榜前10名，唯獨詹姆斯不是專職控衛。

只是詹姆斯的出色身手還是救不了球隊，湖人近4戰吞3敗，排西部第9，好消息是，因腳傷連續缺陣9場的A.戴維斯並未放棄本季重返戰場，「雖然無法說出確切歸隊日期，但我很努力要回到球場。」

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