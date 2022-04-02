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開季27人 陳子豪今搶搭末班車

2022/04/02 05:30

〔記者徐正揚／台中報導〕中職昨公布今年各隊開季27人名單，中信兄弟登錄24人、本土球員22人都是最少，日前在熱身賽受傷的陳子豪也不在其中，總教練林威助表示，今天賽前預計再補2投手1野手，陳子豪若恢復情形不錯就會登錄。

兄弟陳子豪右手拇指挫傷，今將決定能否登錄出賽。
（記者廖耀東攝）

陳子豪於週三最後1場公辦熱身賽第1局，在滑接飛球時以右手撐地隨即退場，就醫檢查後只是右手拇指關節挫傷，昨除打擊練習都能正常操作，「就像是黑青、吃蘿蔔乾的感覺，因為傷在虎口，被球棒震到還是有點痛，打擊練習先就跳過。」

陳子豪指出，當下只是右手麻掉，隔天起床才比較痛，還好照Ｘ光後骨頭沒事，前天還有點腫脹，目前就持續冰敷，因為傷勢並不嚴重，開幕戰當然想上，「基本上準備好了，但要看教練怎麼安排，沒先發還是可以代打、代守或代跑。」

林威助表示，還缺3個名額有2個是投手，因為狀況還要觀察，今天賽前才會確認，避免先登錄再移出要走下二軍的程序，另1個是野手，主要看陳子豪的狀況，「他是可以練習，但還有些疑慮，如果還是不行，其他外野手都可以上。」

劉予承（資料照）

唯一滿額登錄的是富邦悍將，帶11名投手也是最多，轉隊老將王勝偉、陽耀勳都名列其中；今天要與中信交手的統一獅先登錄25人，以年輕新秀為主，最大亮點是20歲「火球男」劉予承生涯首次開季一軍，洋將只登錄野手羅薩。

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