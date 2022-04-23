范國宸、劉基鴻 儲值三壘口碑

范國宸（記者劉信德攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕中職今年各隊三壘手竄起，富邦悍將跟味全龍昨擺出的范國宸和劉基鴻，過去被認為是「守備苦手」，但開季至今表現都讓人看見成長，首席教練黃泰龍更說，「今年就讓『國宸建設』倒閉吧！」

范國宸前年三壘守備率僅7成80，25場就發生11次失誤，被鄉民戲稱失誤越堆越高的「國宸建設」，今年守11場尚未有失誤，昨2次守備機會全把握住。

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黃泰龍曾翻閱范國宸前年守備亂調影片，認為是沒做好守三壘的心理準備，「接傳都比較倉促，加上造成失分，產生惡性循環。」他今年春訓早早告知范國宸以三壘為主，「先把能力所及的球處理好，藉由經驗累積自信，才有辦法做其他動作。」

范國宸回想，前年確實沒準備好，季中有點接到沒有信心，今年春訓每天都有額外訓練，內野教練鄭兆行打給他接，黃泰龍幫忙看動作。

不只范國宸有進步，味全「狀元郎」劉基鴻也令人刮目相看，去年出賽60場發生20次失誤，今年8場僅失手1次，昨6局下反手接到有難度的滾地球，展現強肩精準直傳一壘刺殺打者。

中職過去3年三壘金手套由中信兄弟王威晨壟斷，只有2019年林立取得票選資格，今年樂天桃猿梁家榮展現挑戰王威晨的氣勢，三壘競爭預期比往年更激烈。

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