「字母哥」耗竭 全能身手留憾

亞德托昆波對塞爾提克7戰，累計拿到237分、103籃板、57助攻，寫下季後賽單一系列賽紀錄。 （法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕「字母哥」亞德托昆波昨奮力繳出25分、20籃板、9助攻的全能數據，系列賽寫下史無前例紀錄，但公鹿挑戰衛冕的征途用慘敗收場，也讓他心情沉重，感到身心俱疲。

在米德爾頓因傷缺陣，「三劍客」少一人的情況下，亞德托昆波扛下公鹿大部分的攻守重任，昨出賽43分鐘，到下半場體力幾乎枯竭，只能在決勝時刻坐在場邊看對手揚長而去，他說：「我平常能投進的球都投不進，但這就是籃球，總有贏家和輸家，你得接受這件事。」

請繼續往下閱讀...

亞德托昆波對塞爾提克的7場比賽，累計拿到237分、103籃板、57助攻，成為史上首位能在季後賽單一系列賽中至少得到200分、100籃板、50助攻的球員。

少了米德爾頓 無緣王座

季前被視為奪冠熱門的公鹿在次輪止步，亞德托昆波坦言，失利結果很不好受，當下的一切都讓他感到沉重，但他也希望球隊不要被挫敗困住，而是從中記取教訓，在新賽季東山再起。

公鹿教練布登侯澤則認為，少了米德爾頓的影響甚鉅，但誰能擁有好球員、運氣和健康這3項必要條件，才是通往王座的關鍵，他說：「我還是為我們球員奮戰到最後一刻感到驕傲。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法