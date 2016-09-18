MLB》王建民遭DFA 美網友：怎麼不是索利亞？
2016/09/18 08:39
王建民遭DFA。（法新社）
〔記者林柏辰／綜合報導〕旅美投手王建民臺灣時間今凌晨遭皇家隊指定轉讓（DFA），把空間讓給傷癒復出的左投瓦格斯（Jason Vargas）。
皇家與隨隊記者Jeffrey Flanagan推特先後公佈這消息，許多美國網友皆異口同聲表示：「怎麼不是指定轉讓索利亞（Joakim Soria）？」網友Tyler Allen更開玩笑的在皇家官方推特留言表示：「我知道你們拚錯字了，把DFA索利亞寫成DFA王建民。」
索利亞本季已砸鍋7次，吞下8敗，差1敗便追平皇家隊史牛棚投手單季最多敗紀錄（9敗），本季主投62.1局防禦率4.19。
不過也有網友明白表示，由於索利亞開季前與皇家簽下3年2500萬美金的合約，若現在DFA索利亞，皇家仍得支付他後兩年薪水，球團不可能這樣做。
索利亞。（美聯社）
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