MLB》王建民遭DFA 美網友：怎麼不是索利亞？

王建民遭DFA。（法新社）

〔記者林柏辰／綜合報導〕旅美投手王建民臺灣時間今凌晨遭皇家隊指定轉讓（DFA），把空間讓給傷癒復出的左投瓦格斯（Jason Vargas）。

皇家與隨隊記者Jeffrey Flanagan推特先後公佈這消息，許多美國網友皆異口同聲表示：「怎麼不是指定轉讓索利亞（Joakim Soria）？」網友Tyler Allen更開玩笑的在皇家官方推特留言表示：「我知道你們拚錯字了，把DFA索利亞寫成DFA王建民。」

索利亞本季已砸鍋7次，吞下8敗，差1敗便追平皇家隊史牛棚投手單季最多敗紀錄（9敗），本季主投62.1局防禦率4.19。

不過也有網友明白表示，由於索利亞開季前與皇家簽下3年2500萬美金的合約，若現在DFA索利亞，皇家仍得支付他後兩年薪水，球團不可能這樣做。

索利亞。（美聯社）