2016體壇年度回顧 這五大事件令人遺憾

〔體育中心／綜合報導〕2016年即將進入尾聲，回顧今年，國際體壇精彩萬分，但也發生不少憾事，《自由體育》特別整理出今年體壇的五大憾事來回顧。

1.震驚！馬林魚王牌投手費南德茲船難喪生

馬林魚王牌投手費南德茲（Jose Fernandez）在9月25日凌晨船難不幸身亡，得年24歲，英年早逝。費南德茲本季剛從手肘韌帶置換手術（Tommy John ）回歸，繳出16勝8敗、防禦率2.86，每九局平均可送12.5次三振居全聯盟之冠，拿下國家聯盟的東山再起獎，成為史上第一位過世後獲得該獎項的球員。

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費南德茲英年早逝。（資料照，美聯社）

2.巴西足球隊包機墜毀 71死6生還

巴西甲級聯賽足球俱樂部查比高恩斯（Chapecoense）前往哥倫比亞參加南美盃決賽的包機，11月29日不幸墜機，機上乘客和機組人員共77人僅有6人生還，球員人數已無法正常進行比賽。事後南美足總將本屆南美盃冠軍頒發給查比高恩斯。

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巴西甲級聯賽足球俱樂部查比高恩斯前往哥倫比亞參加南美盃決賽的包機，11月29日不幸墜機。（資料照，法新社）

3.名記者賽格享壽65歲辭世

向來以花西裝在場邊報導聞名的TNT記者賽格（Craig Sager），近年罹患血癌，幾經化療後仍不敵病魔，於本月15日逝世，享壽65歲，許多NBA球星紛紛哀悼。

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名記者賽格逝世。（資料照，美聯社）

4.莎拉波娃坦承用禁藥 遭國際網總禁賽2年

俄羅斯美少女莎拉波娃（Maria Sharapova）今年3月8日，莎拉波娃於洛杉磯無預警召開記者會，坦承自己在元月澳網期間米屈肼（Meldonium）藥檢呈陽性反應。國際網總（ITF）在6月宣布莎拉波娃被禁賽長達兩年！刑期就從今年1月26日起，這對已快30歲的莎娃來說，職業生涯無疑遭受致命打擊。

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莎拉波娃坦承用禁藥，遭國際網總禁賽2年。（資料照，路透）

5.「野球番長」清原和博染毒 毀掉名人堂之路

前日職球星、現年49歲清原和博今年2月因持毒遭逮在自宅遭日本警方逮捕，震驚了日本棒球界。5月31日東京地院宣判，清原和博遭判刑2年6個月，緩刑4年。清原和博也因毒品毀掉日職名人堂之路。

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清原和博。（資料照，法新社）