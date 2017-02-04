日職》比大谷翔平更有趣 美媒4000字長文介紹他
〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平是目前美國最有興趣的日本球員，但他的隊友中島卓也不遑多讓，美國媒體「The Ringer」撰寫超過4000字專文來介紹這位火腿內野手，列出數項特點形容他就像是死球時代走出來的稀有球員。
1.沒有全壘打
中島卓也日職生涯2033打席沒有任何全壘打，大聯盟只有5名球員能超越這項成就，3人在1870年代打球，剩下則是二戰時期球員，最久的是Tommy Thevenow，他在1926-1938年締造連3605打席無全壘打的大聯盟紀錄。
2.純長打率（ISO）
純長打率計算方式是長打率-打擊率，更能看出一名打者的長打實力，中島卓也去年這項數據只有0.025，跟老投柯隆（Bartolo Colón）一樣，他的安打有超過90%都是一壘安打。
3.滾地球比例
中島卓也去年的滾地球比例高達74.4%，遠遠高於太平洋聯盟平均的47.5%、大聯盟44.7%，而在大聯盟統計這項數據以來，最高滾球率紀錄保持人是2012年雷耶爾（Ben Revere）的66.9%，同樣不及中島卓也。
4.拉打率
日職打者拉打比例是35%，大聯盟40%，中島卓也過去3季拉比率分別是17%、13%、16.2%，全部都是大聯盟與日職統計這項數據以來的單季最低數字。
中島卓也去年拉打率只有16.2%。（取自The Ringer）
5.犧牲觸擊
棒球在日本是團隊運動，犧牲觸擊更是常見的戰術，但中島卓也去年發揮得淋漓盡致，整季高達62次犧牲觸擊，大聯盟史上只有1917年查普曼（Ray Chapman）的67次更高，就連日職史上也只有2名球員超越這個數字。
6.界外球
中島卓也最著名的打擊神技之一，單季高達759顆界外球，被譽為「界外球達人」，曾在春訓比賽對廣島江草仁貴連打8顆界外球、1打席13顆界外球，纏鬥力十足，整季平均每打席要耗費4.54球。
在759顆界外球中，0好球擊出界外球比率是44.2%（110顆）、1好球51.8%（176顆），當投手取得2好球時，中島卓也擊出界外球比率高達74.7%（473顆），在在證明他特殊的纏鬥能力。
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