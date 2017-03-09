經典賽》台灣3連敗 帶賽蔡阿嘎講出球迷心聲（影音）
2017/03/09 23:33
〔體育中心／綜合報導〕台灣遠征首爾比賽，A組預賽3連敗，3場比賽都到場應援的網紅蔡阿嘎賽後散場不願離開，還錄了段影片一吐鬱悶心聲，這段短短一分多鐘的影片，雖然髒話連連，但有不少網友回應「太中肯了」，「真的是罵出大家的心聲」。
蔡阿嘎連3場到高尺巨蛋為台灣隊加油，但都抱著輸球心情回去，今晚輸給南韓一戰，他和搭檔大頭佛散場仍留在巨蛋裡，蔡阿嘎說，「人家韓國實力堅強，強力後援嘛！每個都飛出去，沒辦法」，一旁的大頭佛則搭腔「最主要是我們沒巨蛋啦！」影片尾聲，蔡阿嘎在一連串髒話後表示「XXX吳昇桓！派大聯盟是怎樣？我們就沒大聯盟啊！只有中華職棒大聯盟，你棒協@#$%……我帶賽啦！」
影片釋出後，短短時間已衝破2萬人觀看，網友紛紛回應「最該檢討的不是選手而是棒協」、「本來想按檢舉，直到他罵了棒協改按喜歡」、「太中肯啦」。
網紅蔡阿嘎是死忠象迷，常關心台灣棒球賽事。（資料照，記者林正堃攝）
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