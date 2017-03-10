網球》不讓大詹專美於前 詹皓晴印地安泉女雙開胡

詹皓晴與搭檔邦達蓮珂（右）。（取自詹皓晴臉書）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕北美地區重量級網賽於印地安泉進行，詹皓晴不讓姊姊詹詠然專美於前，此行改與烏克蘭邦達蓮珂（Kateryna Bondarenko） 首度組軍，歷經搶7與「超級搶10」大逆轉，開胡安抵女雙16強。

小詹與邦達蓮珂初登場後來居上，開賽3度遭破丟掉首盤後，次盤從落後硬是咬上，化解賽末點再搶7續命，最終決勝搶10又連得6分，順勢重挫對手士氣，苦戰1小時56分鐘驚險逆轉勝。「台烏聯軍」休兵1天，接下來將與爆冷扳倒第3種子的西班牙雅如巴娜（Lara Arruabarrena）／中國梁辰爭奪8強門票。

印地安泉是男、女共站的大賽，女雙多達32籤，詹詠然與「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）繼先前中東賽事持續合拍，第6種子「台瑞聯軍」日前也已擊退美國阿塔屋（Raquel Atawo）／中國徐一璠，率先闖進16強。