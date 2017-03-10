中職》不靠彈力球！台灣打者國際賽證明身手

台灣隊長林智勝。（資料照，特派記者記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊雖然在本屆經典賽吞下3敗，無緣晉級次輪，下屆將從資格賽打起，但台灣隊打擊火力令人刮目相看，不管是台日對抗賽和經典賽，中職打者的進步是有目共睹的。

台灣隊在A組經典賽預賽3連戰中總共敲出35支安打包括2轟，攻下20分，團隊打擊率高達3成01，攻擊火力相當兇猛，尤其是張志豪，15打數敲出6支安打，包括1支二壘安打、1支全壘打，有5分打點、4得分，表現火燙，無奈投手群共失32分，成為主要敗因。

對於台灣隊的打擊表現，荷蘭隊總教練穆藍斯（Hensley Meulens）也稱讚，台灣隊的打擊狀況比南韓來得好。

台灣隊張志豪。（資料照，特派記者記者陳志曲攝）

此外，台灣打者也在台日對抗賽表現令人驚艷，「地下代表隊」中職聯軍在台日對抗賽首戰跌破眾人眼鏡，以8：5擊敗全職業一軍組成的日本國家隊，史上頭一遭。首戰敲出2分砲、2場對戰打擊率破8成的王柏融也威震東洋，引發日媒熱議。

中職聯隊王柏融。（資料照，特派記者林正堃攝）

對於台灣打者的進步，林智勝曾表示，很多球迷都以為台灣打者的紀錄是因為「彈力球」的關係，但現在選手訓練比以往更有效率，自主訓練也做得多，所以進步得很快，也希望球迷能肯定台灣打者所創的紀錄。

高國輝今受訪也提到，這幾年國內打者攻擊能力進步很多，雖然現在打不贏對手，只要繼續努力，4年後一定有機會贏，這需要時間。