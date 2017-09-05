LOL》「星海哥」海沃德登上北美冠軍戰播報台 分析戰況帥度破表

NBA波士頓塞爾提克明星小前鋒「星海哥」Gordan Hayward。（取自Youtube）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕NBA波士頓塞爾提克明星小前鋒「星海哥」海沃德（Gordan Hayward）不只是籃球打得好，連電玩遊戲《星海爭霸》及《英雄聯盟》也打得有聲有色，台灣時間4日凌晨3時是《英雄聯盟》北美賽區NA LCS夏季季後賽總決賽，由TSM對上IMT，海沃德不只是親臨現場，甚至還登上播報台與其他賽評一同分析比賽局勢，最後TSM也以3比1勝出，將代表NA LCS第一種子出征世界大賽。

「星海哥」Hayward登上北美冠軍戰播報台。（取自Youtube）

海沃德出席NA LCS夏季冠軍戰播報台上，成為螢幕上的一大亮點，而賽場上，前三局TSM以2：1領先對手，但第四局前23分鐘IMT擊殺數以7：0領先、經濟更是領先將近1萬，看似能穩穩拿下的一局，但後20分鐘卻風雲變色，TSM展現近乎毫無破綻的反攻，擊殺數以20：1遠遠領先IMT，經濟更是反差1萬，上演絕地大逆轉，最終就以3比1勝出。

做為NBA明星小前鋒、擁有美麗嬌妻，所住豪宅中更有一間專屬的電玩間，海沃德無疑是賽場上、遊戲上、情感上的人生勝利組，日前他更向美媒IGN透露有意購買一支電競戰隊的念頭，更表示他對於電競戰隊的經營理念就像職業球隊一樣，「如果你希望他們能表現得好，就要對他們很好，他們就會展現給你看」。