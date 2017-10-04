MLB》洋基40號外卡戰落難 巧合追上王建民2紀錄

王建民（左）和塞維里諾（右）都穿過洋基40號也都在季後賽落難。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美聯外卡戰，洋基派出身披40號的王牌投手塞維里諾（Luis Severino）先發，未料僅投0.1局就黯然退場，寫下洋基隊史自從1960年之後最短先發紀錄。

塞維里諾本季戰績14勝6敗、防禦率2.98，無疑是洋基最強投手，今對雙城隊首打席多齊爾（Brian Dozier）就被轟出全壘打，隨後僅抓到1個出局數又投保送，再被敲3支安打，失掉3分黯然退場。

身披40號的塞維里諾在季後賽的慘烈表現，讓美國媒體想起另外一名40號洋基強投王建民，他也曾在2007年對印地安人的美聯分區賽第四戰僅投1局就掉4分退場，最後承擔敗投。

根據美國媒體指出，上一位在季後賽被轟出首局首打席全壘打的洋基投手，正是該年的王建民，他被塞茲摩（Grady Sizemore）砲轟。此外，塞維里諾也是繼王建民之後、首位在季後賽投不超過1局的洋基投手。

季後賽僅先發0.1局或更少的洋基投手：

2017外卡戰 塞維里諾

1960世界大賽 Art Ditmar

1958世界大賽 Bob Turley

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Luis Severinro: 1st Yankee pitcher to allow leadoff HR in postseason game since Chien-Ming Wang （2007 ALDS Game 4 — Katie Sharp （@ktsharp） 2017年10月4日