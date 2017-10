MLB》洋基40號外卡戰落難 巧合追上王建民2紀錄

王建民(左)和塞維里諾(右)都穿過洋基40號也都在季後賽落難。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕美聯外卡戰,洋基派出身披40號的王牌投手塞維里諾(Luis Severino)先發,未料僅投0.1局就黯然退場,寫下洋基隊史自從1960年之後最短先發紀錄。

塞維里諾本季戰績14勝6敗、防禦率2.98,無疑是洋基最強投手,今對雙城隊首打席多齊爾(Brian Dozier)就被轟出全壘打,隨後僅抓到1個出局數又投保送,再被敲3支安打,失掉3分黯然退場。

身披40號的塞維里諾在季後賽的慘烈表現,讓美國媒體想起另外一名40號洋基強投王建民,他也曾在2007年對印地安人的美聯分區賽第四戰僅投1局就掉4分退場,最後承擔敗投。

根據美國媒體指出,上一位在季後賽被轟出首局首打席全壘打的洋基投手,正是該年的王建民,他被塞茲摩(Grady Sizemore)砲轟。此外,塞維里諾也是繼王建民之後、首位在季後賽投不超過1局的洋基投手。

季後賽僅先發0.1局或更少的洋基投手:

2017外卡戰 塞維里諾

1960世界大賽 Art Ditmar

1958世界大賽 Bob Turley

相關推特:

Luis Severinro: 1st Yankee pitcher to allow leadoff HR in postseason game since Chien-Ming Wang (2007 ALDS Game 4

Last Yankee not to make it out of the first inning in a postseason game: Chien-Ming Wang (Game 4 ALDS 2007)