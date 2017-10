MLB》燃燒113球速度不減 洋基王牌飆出紀錄（影音）

〔體育中心/綜合報導〕洋基塞維里諾(Luis Severino)今天揮別前役低潮,總計7局狂飆10K繳優質先發。完全燃燒的他,即便投到100球以上,還能飆出近100英里(約161公里)火球,讓美媒直呼「不是正常人」。

數據顯示,塞維里諾7局上續投,總計有6顆速球超過99英里、5顆98英里、1顆97英里。根據「Statcast」指出,塞維里諾最後一局飆出99.6英里,寫下自從2015年以來、任何季後賽先發7局或7局後最快球速紀錄。

美國網站「brooksbaseball」也顯示,塞維里諾總計113球中,有71顆速球,平均球速高達97.9英里(約157.5公里),最速球就是最後一局的99.6英里(約160.2公里),相當不可思議。

7局上飆100英里:

Luis Severino is PUMPED after painting the corner at 100mph pic.twitter.com/QjDBtr319Y