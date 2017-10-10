MLB》燃燒113球速度不減 洋基王牌飆出紀錄（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基塞維里諾（Luis Severino）今天揮別前役低潮，總計7局狂飆10K繳優質先發。完全燃燒的他，即便投到100球以上，還能飆出近100英里（約161公里）火球，讓美媒直呼「不是正常人」。

數據顯示，塞維里諾7局上續投，總計有6顆速球超過99英里、5顆98英里、1顆97英里。根據「Statcast」指出，塞維里諾最後一局飆出99.6英里，寫下自從2015年以來、任何季後賽先發7局或7局後最快球速紀錄。

美國網站「brooksbaseball」也顯示，塞維里諾總計113球中，有71顆速球，平均球速高達97.9英里（約157.5公里），最速球就是最後一局的99.6英里（約160.2公里），相當不可思議。

7局上飆100英里：

Luis Severino is PUMPED after painting the corner at 100mph pic.twitter.com/QjDBtr319Y — Pitcher List （@ThePitcherList） 2017年10月10日

位移幅度驚人的變速球：