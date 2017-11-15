澳職》俠盜隊專訪林智勝 對這件事最感興趣（影音）

〔體育中心／綜合報導〕澳洲職棒球季明開打，中信兄弟「大師兄」林智勝加盟的澳職布里斯本俠盜隊備也受關注，澳職官網也大幅報導報導林智勝在台的豐功偉業，而今日俠盜隊也在粉絲專業上傳了林智勝的專訪影片，除了關心林智勝在當澳洲的生活、對自己職棒未來的展望之外，最想知道的，竟是林智勝本季是否會再次上演奇特的慶祝動作。

「我之前在中華隊有跟俠盜隊打過比賽，覺得這邊的環境，然後這邊的人們都非常熱情，然後我非常喜歡這邊的感覺，」林智勝先透過翻譯解釋想加盟俠盜隊的原因，「所以在球季中的時候，就有跟高層講說希望可以來澳洲打俠盜隊。」林智勝說。

而對於加盟今年力拼三連霸的俠盜隊，林智勝則表示，他曾經有拿過連續兩年的總冠軍，雖沒有拿過連續三次，不過他希望可以將所有的能力、技巧，都投入在俠盜隊上，並強調在這個賽季他就是俠盜隊的一員，希望可以為球隊貢獻，完成三連霸。

談到他職業生涯未來規劃，林智勝說：「我當然就是希望可以繼續打下去，不管是在台灣，如果在國外有機會，我都會希望能繼續打的情況下，把棒球的生命延長。」

而之前林智勝開轟時，曾做出有趣的慶祝動作，也被俠盜隊主持人追問，想知道今年賽季能不能看到他逗趣慶功的舞蹈動作，林智勝有點害羞的說：「我都是非常自然的，我不知道我會不會做出什麼令人意外的事情，那我就會很享受在 球場上，不管每一個狀態，我都會非常地享受在裡面，至於舞蹈跟什麼東西，我覺得會出來就會出來。」

林智勝喜歡在開轟後做出搞笑動作。（資料照，記者劉信德攝）

今年4月林智勝擊出陽春砲後搞笑慶祝影片：