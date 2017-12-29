棒球》「鐵捕」曾智偵 出任中金院棒球隊總教練

中信金融管理學院聘請曾智偵擔任該校棒球隊總教練。（中金院提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕中信金融管理學院（簡稱中金院）為提升校棒球隊整體戰力，聘請曾智偵教練擔任中金院棒球隊總教練，期望借重其參與奧運及中華職棒的經驗傳承，為中金院棒球隊打造一套如鋼鐵般的訓練，讓棒球隊有突破性發展。

曾智偵是國內著名捕手之一，多次代表台灣出征國際賽，並曾於1984年洛杉磯奧運、1988年漢城奧運獲選為正選國手，戰功彪炳。

中金院表示，棒球隊於7月禮聘曾智偵擔任總教練，於8月1日起開始集訓，首度挑戰今年大專棒球運動聯賽公開男生組第2級，即挺進11強名單，歸功於平日他與選手磨出絕佳契合度，更印證教練在賽前平日所規劃的訓練與技術，其調兵遺將的能力，激發每位球員的特質與潛能。

曾智偵訓練球員體能，帶領球員於每日拂曉時一同受訓，每天早上6點半集合跑3千公尺，他為免選手心裡對於訓練有所反彈，必須一直灌輸選手正確的觀念，任何技術最基礎的動力來源初自於體能，才能在訓練期間，不易疲勞與受傷。

曾智偵表示，「球是圓的，當裁判還未判定輸贏時，1刻都不能鬆懈，切都會有變化」，同時也不要有壓力，「把每場比賽當做最後1場場次，享受過程」，希望每位球員都能以最佳狀態迎戰，朝最高殿堂大專公開組甲1級邁進。

中金院為累積棒球隊選手的實戰經驗，也定期安排與南英商工、普門中學、善化高中對戰，進而提升選手的應變能力。

曾智偵教練勉勵棒球隊隊員在球場上勇往向前。（中金院提供）

曾智偵教練領導培訓中金院棒球隊員作戰能力。（中金院提供）