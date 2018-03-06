中職》林益全80萬蟬聯富邦薪1哥 方克偉、張耿豪拚出首張複數年約

2018/03/06 18:15

林益全本季月薪80萬，仍是富邦「薪1哥」
。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將2018年本土球員薪資敲定，其中在去年表現優異的方克偉、張耿豪不但獲得加薪，也取得兩年的複數年合約，此外去年表現成長且對球隊戰力有貢獻的球員，包含高國麟、李宗賢等球員也獲得加薪的肯定，整體薪資較去年高出1,000萬元以上，本土球員總薪資將近新台幣1億1900萬元。

林益全、高國輝、胡金龍、林哲瑄、林宥穎、蔡明晋及賴鴻誠等7位現有複數年合約選手皆邁入第二年，薪資皆有調升。去年獲得年度最佳十人一壘手的林益全，月薪達80萬元蟬聯陣中最高，副隊長高國輝75萬元居次，胡金龍調整為70萬元，去年獲得外野手金手套的林哲瑄則為60萬元，林宥穎、蔡明晋、賴鴻誠分別為24萬、23萬、22萬元。

去年表現相當亮眼的捕手方克偉和投手張耿豪，在本季也首度獲得複數年合約的肯定。奪下去年捕手金手套及年度最佳十人雙料獎項的方克偉，本季加薪至16萬元，而榮獲最佳進步獎的張耿豪，薪資則調升為18萬元。

張耿豪抱回進步獎，也拚出生涯首張複數年合約。（資料照，記者林正堃攝）

球隊亦依照球員表現及貢獻度調整薪資，包含內野手高國麟、李宗賢、外野手高孝儀、吳宗峻，投手林政賢、陳明軒及捕手蔡友達等皆獲得加薪肯定。去年在游擊區守備及打擊表現穩定成長的高國麟獲得加薪，本季月薪為16萬元，而去年拿下三壘手金手套的李宗賢，本季月薪為14.5萬元，而外野手高孝儀月薪調漲為16萬元，吳宗峻加薪至12.5萬元。此外先發表現進步的兩位年輕投手林政賢及陳明軒也獲得加薪，林政賢月薪調漲至12萬元 ，陳明軒月薪調漲至9萬元，另外捕手蔡友達薪資調漲為8萬元。

 

 球員姓名

2017月薪萬元

2018月薪萬元

備註

現有複數合約

林益全

75

80

兩年複數合約第二年

高國輝

65

75

兩年複數合約第二年

胡金龍

65

70

三年複數合約第二年

林哲瑄

55

60

兩年複數合約第二年

林宥穎

22

24

兩年複數合約第二年

蔡明晉

20

23

兩年複數合約第二年

賴鴻誠

20

22

兩年複數合約第二年

新增複數合約

方克偉

12

16

兩年複數合約第一年

張耿豪

12

18

兩年複數合約第一年

重新議約

調整薪資

高國麟

11

16

 

高孝儀

13

16

 

李宗賢

10

14.5

 

吳宗峻

11

12.5

 

林政賢

8

12

 

陳明軒

7

9

 

蔡友達

7

8

 
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