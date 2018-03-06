中職》林益全80萬蟬聯富邦薪1哥 方克偉、張耿豪拚出首張複數年約

林益全本季月薪80萬，仍是富邦「薪1哥」

。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將2018年本土球員薪資敲定，其中在去年表現優異的方克偉、張耿豪不但獲得加薪，也取得兩年的複數年合約，此外去年表現成長且對球隊戰力有貢獻的球員，包含高國麟、李宗賢等球員也獲得加薪的肯定，整體薪資較去年高出1,000萬元以上，本土球員總薪資將近新台幣1億1900萬元。

林益全、高國輝、胡金龍、林哲瑄、林宥穎、蔡明晋及賴鴻誠等7位現有複數年合約選手皆邁入第二年，薪資皆有調升。去年獲得年度最佳十人一壘手的林益全，月薪達80萬元蟬聯陣中最高，副隊長高國輝75萬元居次，胡金龍調整為70萬元，去年獲得外野手金手套的林哲瑄則為60萬元，林宥穎、蔡明晋、賴鴻誠分別為24萬、23萬、22萬元。

去年表現相當亮眼的捕手方克偉和投手張耿豪，在本季也首度獲得複數年合約的肯定。奪下去年捕手金手套及年度最佳十人雙料獎項的方克偉，本季加薪至16萬元，而榮獲最佳進步獎的張耿豪，薪資則調升為18萬元。

張耿豪抱回進步獎，也拚出生涯首張複數年合約。（資料照，記者林正堃攝）

球隊亦依照球員表現及貢獻度調整薪資，包含內野手高國麟、李宗賢、外野手高孝儀、吳宗峻，投手林政賢、陳明軒及捕手蔡友達等皆獲得加薪肯定。去年在游擊區守備及打擊表現穩定成長的高國麟獲得加薪，本季月薪為16萬元，而去年拿下三壘手金手套的李宗賢，本季月薪為14.5萬元，而外野手高孝儀月薪調漲為16萬元，吳宗峻加薪至12.5萬元。此外先發表現進步的兩位年輕投手林政賢及陳明軒也獲得加薪，林政賢月薪調漲至12萬元 ，陳明軒月薪調漲至9萬元，另外捕手蔡友達薪資調漲為8萬元。