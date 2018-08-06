MLB》大谷單場雙安1打點 天使惜敗印地安人

大谷擊出二壘安。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使隊與印地安人隊三連戰最後一場比賽，大谷翔平先發第三棒，四個打數兩支安打，還帶有一分打點，可惜天使隊最終以3：4不敵印地安人，吞下二連敗。

大谷在首局就敲出一支深遠方向的二壘安打，這是他本季第14支二壘安打，第四局擊出飛球出局，隨後他在第五局壘上有跑者時擊出安打，打回天使隊的第二分，幫助天使追到2：3落後。第七局時大谷遭到米勒（Andrew Miller）觸身球保送上壘，第九局時得點圈有人時對上印地安人隊的終結者漢德（Brad Hand）擊出滾地球出局，無法一棒當英雄。今天大谷上場五次擊出兩安，遭觸身球上壘一次，打擊率回升至2成71。

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印地安人隊方面，超級工具人拉米瑞茲（Jose Ramirez）首局就敲出一發三分彈，暫時與紅襪隊的馬丁尼茲（J.D. Martinez），以33發全壘打並列全壘打王，印地安人隊在第六局靠著奇普尼斯（Jason Kipnis）的二壘安打追加保險分，第九局雖然終結者漢德失掉一分但仍保住勝利。

投手方面，天使先發Deck McGuire僅投0.1局就退場休息，後續靠著柯爾（Taylor Cole）、阿瓦瑞茲 （Jose Alvarez）、貝卓森（Cam Bedrosian）、帕克（Blake Parker）、強森（Jim Johnson ）接力投完比賽。印地安人隊則靠著新秀先發Shane Bieber5.2局失2分，送出7次三振的好表現，加上牛棚四人守成，拿下本季第61勝，繼續穩居美聯中區王座。

大谷擊出二壘安。（法新社）

大谷遭觸身球擊中。（USA TODAY Sports）

拉米瑞茲敲出第33發全壘打，並列全壘打王。（美聯社）