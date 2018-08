小馬青少棒》田子杰飆13K差點完投 台灣逆轉勝奪隊史第9冠締霸業

台灣隊青少棒封王,包辦小馬聯盟三級冠軍。(取自小馬聯盟官方推特)

〔體育中心/綜合報導〕小馬聯盟小馬級(13至14歲組)世界青少棒錦標賽冠軍戰,台灣隊與美西區代表加州長灘隊爭冠,王牌左投田子杰投6.2局飆13K僅失1分,陳政逸在5局上敲出帶有2分打點的關鍵超前安打,台灣隊終場以3:1逆轉贏球,奪下隊史第9冠。

田子杰此役投得威風八面,前3局投出三上三下,更連續解決11名打者,不過4局下2出局被Bren Wilkinson敲出陽春砲,讓美西代表隊先馳得點,自己的失分自己打回來,田子杰5局上率先打回追平分,而陳政逸在二三壘有人時敲出右外野二壘安打,將隊友全部送回,助隊以3:1超前。

田子杰一路壓制美西代表隊至最後第7局,雖然率先三振該局首棒打者,但隨後投出保送和觸身球,讓對手攻占一二壘,不過他隨後用三振抓到第二個出局數。

田子杰因為球數逼近100球,所以教練團將其換下,他此役主投6.2局挨2安失1分,另有13次三振,也繳出3安猛打賞,而接替投球的林恩鈺也順利抓到最後一個出局數,台灣隊終場以3:1逆轉擊敗美西代表隊,勇奪隊史第9冠。

台灣隊在本屆小馬聯盟三級棒球賽表現亮眼,囊括野馬級少棒(11~12歲)、帕馬級青棒(17~18歲)和小馬級冠軍,隊史首度完成「三冠王」的霸業。

台灣隊拿下隊史第9冠。(取自小馬聯盟官方推特)

Taipei County is your 2018 DICK'S Sporting Goods PONY League World Series Champion. pic.twitter.com/cV51fXwEB7

Here comes Chinese Taipei! Cheng-Yi Chen hits a 2-run double and just like that Chinese Taipei leads 3-1. #PLWS2018 pic.twitter.com/Xv6qu0B2Zy