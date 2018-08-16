小馬青少棒》田子杰飆13K差點完投 台灣逆轉勝奪隊史第9冠締霸業

台灣隊青少棒封王，包辦小馬聯盟三級冠軍。（取自小馬聯盟官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕小馬聯盟小馬級（13至14歲組）世界青少棒錦標賽冠軍戰，台灣隊與美西區代表加州長灘隊爭冠，王牌左投田子杰投6.2局飆13K僅失1分，陳政逸在5局上敲出帶有2分打點的關鍵超前安打，台灣隊終場以3：1逆轉贏球，奪下隊史第9冠。

田子杰此役投得威風八面，前3局投出三上三下，更連續解決11名打者，不過4局下2出局被Bren Wilkinson敲出陽春砲，讓美西代表隊先馳得點，自己的失分自己打回來，田子杰5局上率先打回追平分，而陳政逸在二三壘有人時敲出右外野二壘安打，將隊友全部送回，助隊以3：1超前。

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田子杰一路壓制美西代表隊至最後第7局，雖然率先三振該局首棒打者，但隨後投出保送和觸身球，讓對手攻占一二壘，不過他隨後用三振抓到第二個出局數。

田子杰因為球數逼近100球，所以教練團將其換下，他此役主投6.2局挨2安失1分，另有13次三振，也繳出3安猛打賞，而接替投球的林恩鈺也順利抓到最後一個出局數，台灣隊終場以3：1逆轉擊敗美西代表隊，勇奪隊史第9冠。

台灣隊在本屆小馬聯盟三級棒球賽表現亮眼，囊括野馬級少棒（11~12歲）、帕馬級青棒（17~18歲）和小馬級冠軍，隊史首度完成「三冠王」的霸業。

台灣隊拿下隊史第9冠。（取自小馬聯盟官方推特）

台灣隊拿下隊史第9冠。（取自小馬聯盟官方推特）

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