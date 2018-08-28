MLB》費城人失誤貧打壞大事 國民天才小史好投奪勝（影音）

史崔斯伯格拿下勝投。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕近期不順的費城人近日來敗仗連連，今天在自家主場迎戰前來踢館的國民隊，卻受對方投手壓制且在守備上發生處理球的瑕疵，以3：5敗給國民隊。

「天才小史」史崔斯伯格（Stephen Strasburg）是此戰國民隊的先發。僅在三局下遭遇控球亂流，單局送出2次保送被打2支安打失掉2分。整場6局的投球中送出5次三振，繳出優質先發的表現並拿下勝投。

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國民隊先是在第一局就首開紀錄。靠著超級新人索托得適時安打先馳得點。二局下又靠著威特斯（Matt Wieters）的陽春砲再下一城，這是合約年的他本季的第6發全壘打。

而關鍵的第四局費城人投手艾夫林（Zach Eflin）和外野手霍金斯（Rhys Hoskins）輪流出包。國民採強迫取分戰術時艾夫林下丘將球傳往本壘卻發生暴傳，讓索托回來得到超前分。而隨後霍金斯面對透納（Trea Turner）的飛球也發生判斷瑕疵，讓國民兵不血刃的再攻下一分。兩次關鍵守備上的瑕疵讓國民超前比數。

費城人僅在八局下半霍金斯從梅森（Ryan Madson）手中擊出陽春砲追回1分，這是他本季第27轟，費城人陣中最多，但也無力扳回戰局。最後國民由米勒（Justin Miller）關門成功拿下比賽勝利。勝率也重新回到五成大關。而費城人近10場吞下7敗，在國聯東區落後勇士來到3.5場。