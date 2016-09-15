莎娃提前復出案 拖到下個月

莎拉波娃提前復出仲裁案，將延到10月初裁決。（資料照，路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕莎拉波娃想提前復出的美夢，又遭國際運動仲裁法庭（CAS）延宕！這位深陷禁藥風暴的前世界球后，原本向CAS提出減少或取消禁賽刑期的仲裁案，卻被再度延後審理，甚至得拖到10月第1週才公佈。莎娃若未能透過最後法律途徑翻盤，2018年復出時將已31歲，職業生涯所剩不多。

今年3月莎拉波娃被爆出澳網藥檢呈陽性反應，她也坦承使用具爭議性的心臟藥物「米屈肼」10年之久，6月初已遭國際網總禁賽2年。莎娃不服向CAS提出上訴，原定7月18日公佈結果，卻因茲事體大，亟需更多時間蒐證，才改成9月19日，如今又再拖至10月初，才可能拍板定案。

儘管暫時無緣球場，世界排名滑落至93的莎娃不甘寂寞，這陣子照樣積極跑趴博版面，順便促銷自家品牌糖果，尤其先前美網適逢美國時尚週，她就在紐約市趕場各式精品活動，而媲美超級名模的潮流造型，也依舊是驚豔四方的焦點。