海碩盃男網賽》強轟10記愛司 楊宗樺單打挺進16強

「小胖」楊宗樺昨在高雄海碩盃對上南韓外卡鄭允盛，連下兩局奪勝晉級16強。（記者黃志源攝）

〔記者梁偉銘／高雄報導〕總獎金12萬5千美元（約380萬台幣）加住宿招待的高雄海碩盃男網賽，26歲的「小胖」楊宗樺守土有責，昨晚強轟10記愛司，6：3、6：2擊垮年僅19歲的南韓外卡鄭允盛，「小胖」旗開得勝挺進16強，下個對手則為爆冷淘汰澳洲頭號種子的德國會外黑馬貝格曼，此役台灣時間今晚約6時於高雄巨蛋中央球場開打。

身為本屆單打的我國最後希望，楊宗樺中秋節出擊沒漏氣，拿手強力發球壓制年輕對手，逼出9個破發點且5度得逞，只花1小時17分鐘直落2捷奏，挾著地主優勢安抵次輪。雙打楊宗樺與左手持拍的「小寶」易楚寰合作，左右開弓的「胖寶配」週二已開胡，接下來力爭準決賽席次。

去年海碩盃單打，楊宗樺籤運欠佳，對上前年奪冠的「南韓一哥」鄭泫而輸球，甚至全年挑戰賽只贏區區3場；如今他痛定思痛，捲土重來不但海碩盃開胡，整體戰績也大幅提升，「小胖」笑說：「更專注比賽吧，每回輸球教練總操得特別兇，我練到都怕了。」

莊吉生苦戰 不敵「費爸殺手」

至於台北世大運男單金牌莊吉生單打次輪陷入苦戰，1：6、6：7（4：7）不敵「費爸殺手」登斯科伊，也讓俄國第4種子取得8強門票，28歲的莊吉生說：「先前打太晚，感覺休息不太夠。之後去寧波挑戰賽，目標放在明年雅加達亞運，可能挑戰東京奧運再退休。」