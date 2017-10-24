全運會》越級照破紀錄 郭婞淳快意舉金

郭婞淳昨於女子63公斤級以抓舉95公斤、挺舉126公斤，總和221公斤摘金。（記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／宜蘭報導〕今年台北世大運一舉打破世界紀錄的郭婞淳，昨在全運會舉重女子63公斤級登場，雖然越級挑戰，但實力仍高出其他選手一截，擅長的挺舉輕鬆改寫大會紀錄，最終以抓舉95公斤、挺舉126公斤，總和221公斤，替台東縣摘金。

挺舉126公斤 總和221公斤雙破大會

奧運和世大運都是58公斤級的郭婞淳，正積極備戰11月底世錦賽，按照進度調整，並未刻意降體重，這次全運會改參加63公斤級，而原本63公斤級挺舉大會紀錄保持人江念欣，則降至58公斤級出賽，巧妙避開郭婞淳。

郭婞淳透露，「世大運結束後，活動很多，教練怕我降體重太辛苦，所以吃比較營養，但過磅體重仍維持在59公斤，世錦賽會降回原本的量級。」

世大運以抓舉107公斤、挺舉142公斤、總和249公斤摘金的郭婞淳，昨小試身手，抓舉開把僅設定為85公斤，之後90、95公斤都順利舉起。

小朋友搶著和郭婞淳合照。（記者林正堃攝）

挺舉項目，郭婞淳開把輕鬆舉起115公斤，金牌確定到手，第二次122公斤成功，打破江念欣的大會紀錄121公斤，最後再舉起126公斤，總和也刷新郭品君的大會紀錄220公斤。

郭婞淳笑說：「開賽並未設定公斤數，目標就是奪金，但第二把挺舉前才知道大會紀錄是121公斤，當下就決定要挑戰，讓觀眾重回世大運陪我一起破紀錄的感動。」