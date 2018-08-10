成長看得見 蘇俊羽抗壓吃7局

蘇俊羽（左）首度投出優質先發，主投7局也寫下生涯新高。（記者陳志曲攝）

蘇俊羽獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／新北報導〕Lamigo桃猿蘇俊羽投出生涯代表作，不但單場投7局創新高，更首度投出優質先發內容，蘇俊羽表示，最高興的是能夠幫助球隊止敗。

桃猿昨天如果輸球，不但7連敗創聯盟本季最長紀錄，戰績也將落居最後1名，一軍出賽經驗還不多的蘇俊羽表示，雖然教練團沒有跟他說什麼，但他確實感受到不小的壓力，所幸隨著比賽進行，緊張的心情逐漸平緩下來。

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蘇俊羽過去最多投5局，昨桃猿設定蘇俊羽投100球，他的目標則是投7局，果然用101球投完生涯新高的局數，投球數也是本季最多，生涯最多則是去年8月23日對悍將投107球，但只撐了5局，失5分承擔敗投，昨用更少的球數投更長局數，也顯示出蘇俊羽的成長。

蘇俊羽表示，雖然在二軍經常投長局數，但一軍強度完全不同，相同的局數要用掉更多體力，因此最近加強跑步，希望增加續航力，往後都能吃長局數。

蘇俊羽上週對統一獅先發5局被擊出10支安打、挨1轟，蘇俊羽表示，當時失投球很多，因此加強控球，昨天還是有一些失投，但被上壘後勇於攻擊好球帶，只有第2局投球的感覺跑掉，換局時教練提醒他加大揮臂幅度，很快調整回來。