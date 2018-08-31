亞運》兩韓復仇者聯盟 痛擊台灣女籃

台灣女籃昨天僅有陳鈺君（右）得分上雙。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者梁偉銘／雅加達報導〕台灣女籃未延續先前預賽2分險勝氣勢，昨亞運4強賽再戰南北韓聯隊演出失常，以66：89慘敗，無緣繼2006年杜哈再闖金牌戰。全隊休兵1天，明天上午11點銅牌戰對決日本，混血中鋒包喜樂說：「代表台灣很幸福，全力爭銅！」

禁區失守 挨9記3分彈

本屆賽程安排特別，我5連勝晉準決賽，預賽同組的台、韓又狹路相逢，只是效力WNBA的192公分中鋒朴智修歸隊，讓兩韓聯軍戰力提升，加上隊長林英熙與北韓超級鋒線盧淑英單打發威，造成台灣隊禁區失守，又挨了9記3分彈，一路落後下差距被拉開，第4節初甚至落後29分，勝負提前底定。

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包喜樂（中）於籃下進攻。（特派記者陳志曲攝）

第3節當機 命中率低迷

台灣隊第2節一度追至2分差，卻被韓聯再掀17：2猛攻滅火，加上第3節進攻當機長達5分多鐘，無力反撲。全隊兩分球51投僅18中，命中率不及4成，也不如兩韓54投28中，美籍教頭華格納認為，球員沒掌握好機會，被壓迫下失誤過多，但現在沒時間懊悔，只能專心為爭銅備戰。

台灣女籃遭兩韓聯隊痛擊慘敗，明上午將對決日本爭奪銅牌。（特派記者陳志曲攝）

當家前鋒黃品蓁坦承，大家表現不及格，「籤那麼好，是很好機會，很可惜。」就算對方多了旅美長人，問題出在自己心態，「其實她表現不算好，但我們更差。」

朴智修首度上陣，出賽21分鐘繳出10分、11籃板和3助攻、3火鍋。台灣無緣爭金，也令首度打亞運的包喜樂失望落淚，「我不是為輸球而哭，是為這種榮譽感而哭！」