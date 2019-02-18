NCAA》超狂2年級後衛 連進95顆罰球破紀錄

戴維森連進95顆罰球破紀錄。（圖片取自戴維森推特）

〔體育中心／綜合報導〕NCAA美國大學籃球聯賽，昨天瓦伯西學院與歐柏林學院的比賽中，出現歷史性的一刻，瓦伯西學院2年級後衛戴維森（Jack Davidson），以連續95記罰球命中，打破NCAA高掛22年來的連續罰球命中數。

根據《Wabash Athletics》的報導，之前罰球連續進球的記錄保持人是北肯塔基大學的Paul Cluxton，他在1996-1997賽季連續罰進94球，而戴維森則是以連續罰進95球打破這項紀錄，所有隊友都為他慶祝這如此光榮的一刻。

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Watch the free throw that made Jack Davidson an @NCAA record holder! #95 pic.twitter.com/2YIOLE2jJv — Wabash Athletics （@wabashathletics） 2019年2月16日

雖然戴維森挑戰連續96記罰球失敗，但他表示打破這項紀錄已經非常滿足， 雖然紀錄中斷，最終還是帶領球隊以89：76在自家主場擊敗來訪的歐柏林學院，隨後他也在自己的推特上發文，感謝粉絲們的支持。

Wow couldn’t have done this without everyone’s support. Now it’s tourney time pic.twitter.com/ieIdRcE85l — Jack Davidson （@Jack_davidson33） 2019年2月17日

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