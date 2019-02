NCAA》超狂2年級後衛 連進95顆罰球破紀錄

戴維森連進95顆罰球破紀錄。(圖片取自戴維森推特)

〔體育中心/綜合報導〕NCAA美國大學籃球聯賽,昨天瓦伯西學院與歐柏林學院的比賽中,出現歷史性的一刻,瓦伯西學院2年級後衛戴維森(Jack Davidson),以連續95記罰球命中,打破NCAA高掛22年來的連續罰球命中數。

根據《Wabash Athletics》的報導,之前罰球連續進球的記錄保持人是北肯塔基大學的Paul Cluxton,他在1996-1997賽季連續罰進94球,而戴維森則是以連續罰進95球打破這項紀錄,所有隊友都為他慶祝這如此光榮的一刻。

Watch the free throw that made Jack Davidson an @NCAA record holder! #95 pic.twitter.com/2YIOLE2jJv

雖然戴維森挑戰連續96記罰球失敗,但他表示打破這項紀錄已經非常滿足, 雖然紀錄中斷,最終還是帶領球隊以89:76在自家主場擊敗來訪的歐柏林學院,隨後他也在自己的推特上發文,感謝粉絲們的支持。

Wow couldn’t have done this without everyone’s support. Now it’s tourney time pic.twitter.com/ieIdRcE85l