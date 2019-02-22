足球》主場上演復仇記 兵工廠逆轉晉歐霸16強

兵工廠3：0大勝貝特。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕英超勁旅兵工廠（Arsenal）歐霸盃32強第二輪賽事，主場迎戰來自白俄羅斯的貝里索夫貝特（Borisov BATE），整場於進攻端展現壓倒性的表現，靠著兩顆頭錘破門及一記對手的烏龍球，終場3：0大勝貝特，一掃第一輪客場0：1失利的陰霾，最終以總比分3：1逆轉晉級歐霸盃16強。

兵工廠剛開賽就先馳得點，比賽第4分鐘，槍手前鋒奧巴梅洋（Pierre-Emerick Aubameyang）右路過人後傳中，貝特中後衛沃爾科夫（Zakhar Volkov）解圍失誤，將皮球踢進自家球門，1：0兵工廠領先，比賽來到第39分鐘，兵工廠的穆斯塔菲（Shkodran Mustafi）把握住角球機會，靠著扎卡（Granit Xhaka）的精準傳球頭錘破門，槍手2：0領先，並且將總比分以2：1超前。

請繼續往下閱讀...

下半場第56分鐘，兵工廠的場上隊長科斯切爾尼（Laurent Koscielny）傷退，並換上希臘中後衛索克拉蒂斯（Sokratis Papastathopoulos），比賽第60分鐘，上場沒多久的索克拉蒂斯即用一顆頭球入網將比分改寫至3：0，槍手終場就是3：0大勝貝特，並將歐霸的戰線持續下去。

本場比賽兵工廠掌握了大多數的球權及進攻，控球時間比兵工廠68%遠大於貝特的32%，射門次數兵工廠高達22次射門比上貝特的4次，角球次數兵工廠來到11次，這場比賽貝特則是獲得0角球。

兵工廠寄望周末的英超雙紅會利物浦能夠客場擊敗曼聯，如此一來兵工廠只要贏球而曼聯輸球，兵工廠將重回英超前四的行列。

穆斯塔菲進球後興奮得將球踢向天空。（路透社）

索克拉蒂斯頭槌進門，進球後的慶祝動作。（歐新社）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/