NBA》東契奇大三元無用 快艇板凳暴徒發威收服獨行俠

東契奇今天繳出大三元成績卻輸球（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠今作客快艇主場，兩隊都在力拚季後賽席次，雖然超級新秀東契奇（Luka Doncic）繳出大三元的成績，不過，快艇靠著兩位板凳暴徒L.威廉斯（Lou Williams）和哈瑞爾（Montrezl Harrell）合攻53分，以121：112收下勝利。

快艇和獨行俠比賽陷入膠著，不過，板凳暴徒關鍵時刻挺身而出，其中哈瑞爾單節就狂砍12分，L.威廉斯更是在僅有一球之際砍進關鍵三分彈，幫助快艇免於獨行俠的糾纏，最終就以9分之差收下勝利。

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此戰兩隊先發都繳出非常好的表現，不過快艇替補表現出色，獨行俠方面板凳僅三人有得分，且只有克勒貝爾（M.Kleber）得分達10分，快艇方面，哈瑞爾攻下全場最高的32分，L.威廉斯也有21分、10助攻的進帳。

先發方面，獨行俠的東契奇拿下28分、10籃板、10助攻的大三元，D.鮑威爾（Dwight Powell）也有24分、8籃板的出色表現。

快艇球員加林納里挹注20分的成績，貝佛利（Patrick Beverley）17分、9籃板、8助攻

L.威廉斯今天扮演板凳暴徒（今日美國）

哈瑞爾此戰替補出發表現出色（今日美國）

獨行俠吞下敗仗（法新社）

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