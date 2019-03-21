國訓中心結合文藻大學外語師資 郭婞淳、陳念琴英語能力提升

郭婞淳。（體育署提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕國家運動訓練中心與全台灣唯一之外語大學文藻外語大學簽訂產學合作，借重該校專業英語師資，提升教練、選手之英語能力，舉重女將郭婞淳和拳擊女將陳念琴等選手，英語能力都有所提升。

國家運動訓練中心與文藻外語大學的產學合作，提升選手英語聽力與會話能力。讓球員在出國比賽、移地訓練甚至在國訓中心內部都能勇於與人開口說英語。

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除此之外，菁英選手另接受客製化教學，依據個別教練、選手專項運動及需求，課程安排自我介紹、得獎感言及媒體訪談應對，期許教練、選手在參加賽會，或是面對各種訪談，能有實質效益。藉由本籍、外籍師資交替上課，刺激教練、選手的學習動機，也強化學習成果。

課程實施一年下來，已接受課程的教練、選手，有舉重隊教練林敬能、許淑淨及選手郭婞淳，體操隊教練陳智郁，田徑隊教練張銘煌，以及拳擊隊選手陳念琴，學習後出國比賽或移地訓練，都展現順暢的對答，讓參與產學合作案的同仁都大獲鼓舞。

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