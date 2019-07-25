MLB》韋蘭德變化球誘敵狂飆11K 穩居美聯勝投王

〔體育中心／綜合報導〕太空人今在主場續戰運動家，王牌投手韋蘭德（Justin Verlander）威風八面、主投6局、只被敲出2支安打、狂飆11K，在史普林格（George Springer）與奧圖維（Jose Altuve）開轟助拳下，終場以4：2力克運動家，最近8場比賽拿下7勝，持續在美聯西區獨走。

一向以速球為主要武器的韋蘭德，今日改變策略、證明自己也可以用變化球制敵，今日101球的投球中，有34顆滑球與15顆曲球，合計起來比速球（45顆）還多。在36歲的這年他已有5場雙位數三振的比賽，生涯則累積60場。

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太空人今雖在首局就因瑞迪克（Josh Reddick）的失誤處於0：1落後，不過在韋蘭德的坐鎮下，3局上史普林格就擊出兩分砲逆轉比數，接著兩局後奧圖維再補上一轟拉開差距，最後太空人就以4：2擊敗運動家，成為美聯第一之66勝的球隊，韋蘭德則拿下近期的三連勝，以13勝獨居美聯勝投王。

運動家先發巴西特（Chris Bassitt）今主投6局，雖送出7K但失4分，苦吞本季第5敗。

韋蘭德今送出11K，拿下本季第13勝。（法新社）

史普林格今敲致勝兩分砲、本季第23轟出爐。（美聯社）

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