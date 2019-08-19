甲子園》最終4強沒一隊拿過冠軍！其中3校還首進4強

明日四強賽的第一戰將由明石商業對戰履正社。（圖片取自バーチャル高校野球推特）

〔體育中心／綜合報導〕日本高校野球最高殿堂，第101屆夏季甲子園自本月6日開幕後，隨著夏季進入尾聲，全國49所學校歷經激烈廝殺，昨日八強賽事結束後，最終四強總算出爐，而四強中不但沒有任何一支隊伍有過奪冠經歷，明石商業、中京學院大中京、履正社等三校都還是隊史首次進入四強。

日本每年8月舉行的夏季甲子園，賽制採單淘汰，參賽隊伍由日本各地方預賽冠軍代表出賽，47個都道府縣中，除了學校較多的北海道（分為南北海道及北北海道兩區）與東京都（分為東東京及西東京兩區）各有兩校名額，其他府縣都僅有一校可出賽，總計共有49校參與盛會。

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昨天八強賽事結束後，第101屆夏季甲子園確定由兵庫縣明石商業高校、岐阜縣中京學院大學附屬中京高校（簡稱中京學院大中京）、石川縣星稜高校及大阪府履正社高校4校進入四強賽，值得一提的是，這4校不但都沒拿過春季或夏季甲子園冠軍，且除了星稜外，其他3校都是首次闖進四強。因此，不管最後由誰奪冠，都能以「令和元年甲子園冠軍」讓校名長留青史。

今天休兵一天後，明日四強賽的第一戰將由履正社對戰明石商業；第二戰則由中京學院大中京出賽星稜，而明天獲勝的兩支學校，將在22日下午爭奪日本高校野球最高殿堂冠軍。

第二戰則由中京學院大中京出賽星稜。（圖片取自バーチャル高校野球推特）

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