SBL》璞園放棄有原因！兩洋將空缺留給新台灣人、瘋狂射手

「新台灣人」Q.戴維斯。（資料照，記者簡榮豐攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕第17季SBL超級籃球聯賽今日下午3點舉行首屆洋將選秀會，首輪第4順位璞園放棄有原因，因已將2名洋將空缺留給「新台灣人」Q.戴維斯，以及上季效力台啤的「瘋狂射手」愛德（Edvinas Seskus）。

愛德對台灣、璞園都不陌生，他2017年代表立陶宛打瓊斯盃，曾締造單場50分紀錄，接著就進入璞園測試，隨隊打該年花蓮觀護盃，並助隊拿到冠軍。不過，當時SBL仍屬於單洋將制度，因此愛德最終仍遭到割愛。

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上季效力台啤的「瘋狂射手」愛德。（資料照，記者黃志源攝）

愛德上季加盟台啤，與烏克蘭211公分長人塞瑟夫組成「歐洲連線」，率隊在例行賽打下第2名佳績，只是最終總冠軍戰不敵富邦勇士，無緣冠軍金盃。愛德上季場均貢獻15.5分、5.6籃板及4助攻，平均每戰還能砍進1.8顆三分球。

璞園主帥麥班達始終難忘愛德的好，因愛德善於融入團隊球風與璞園不謀而合。麥總透露，球隊洋將除了熟面孔Q.戴維斯，也因已經收到愛德的合約，且預計11月1日抵達台灣並隨隊練球，「我還是有跟幾名這次來台測試不錯的洋將聊過，可以保持聯絡，未來若有機會仍可以合作。」

璞園總教練麥班達。（資料照，記者林岳甫攝）

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