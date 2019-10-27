足球》「22縣市全國主場！」 幼兒足球北中南一日三地串連開踢

基隆市長林右昌充當守門員。（迷你足球協會提供）

〔體育中心／綜合報導〕「22縣市・全國主場」的「108年度國民小學迷你足球賽」在台灣本島地區進行最後一週賽事，同時在基隆、彰化、嘉義等三地同時開踢，這一天有500多個家庭小手牽大手攜家帶眷一起瘋足球。嘉義站U6及U8加起來共30隊熱熱鬧鬧在嘉義大學附設實驗小學舉行，這也是嘉義首度有如此多隻幼兒足球隊伍參賽，以嘉義的人口比例來說實屬難得。彰化站則是在濃濃古都風的鹿港足球公益園區，彰化地區近幾年舉辦不少國際體育賽事，在地鄉親也逐漸培養運動風氣，許多當地企業也很期待未來能再多增加足球相關活動。

基隆市長林右昌致詞。（迷你足球協會提供）

基隆市長林右昌開球。（迷你足球協會提供）

台灣本島最北端的城市基隆，由於腹地狹小，每塊空地都是寸土寸金，要發展足球相當不易，比賽場地特別挑選在基隆最富傳統地標場館的基隆市立體育館舉行，市長林右昌在致詞時表示，基隆雖然多雨、可用空間也不多，但是迷你足球的充氣式氣墊球場完全可以克服這些問題，未來會在例假日多舉辦這類賽事活動，讓家長能陪同小孩一起享受足球的樂趣，增加親子更良好的互動關係。

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今日北、中、南三地賽事結束後，也正式宣告「22縣市・全國主場」的「108年度國民小學迷你足球賽」在台灣本島地區的賽事全部告一段落，下週將在離島最後一站 - 金門結束所有本年度賽事。

嘉義站賽事。（迷你足球協會提供）

彰化站賽事。（迷你足球協會提供）

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