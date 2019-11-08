跆拳道》三個月內請鎖匠二度破門 張火爐強行接管協會

跆拳道協會理事請鎖匠開鎖。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕全國跆拳道協會日前通過罷免理事長吳兩平乙案，但紛爭仍餘波盪漾。代理理事長張火爐指控，「吳兩平仍持續干涉協會事務，且帶領非協會人員進駐霸佔協會，阻擾交接事宜。」今新協會人員破門進入，強行接管，這也是三個月內，跆拳道協會理事二度請鎖匠開鎖。

張火爐表示，「為了跆拳道的未來，希望吳兩平理事接受不信任案事實，將業務和平轉移順利。吳兩平遭罷免後，仍不願承認此事實，甚至破壞協會主機，導致跆協官網與公文系統都無法運作，許多行政公文和印章都不見，影響到未來運作，只能強行接管。」

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張火爐在今天下午2時，再度帶領理、監事及幹事部依法到協會辦理交接，希望儘速完成理事長補選業務並維持所有會務正常化，避免影響國家代表隊、各縣市委員會、學校、社團、道館、教練、學生家長權益而受牽連。

張火爐也對吳兩平提出五點指控：

1帶領非本會相關人員（未經理事會通過）進駐霸佔協會，並召喚眾多不明人士阻擾交接事宜。

2任意關閉協會官方網站，並脅迫行政人員交出帳密。

3本會行政事務人員全因前理事長個人私好，未依規定經理事會開會同意任免，本會（秘書長、副秘書長、裁判組、晉段組、訓練組、競賽組等）重要幹事部人員已完全離職（行政組長亦因病請假中），全國行政業務量最大之一的協會，事務人員僅剩會計1人及前理事長1人（現又因理事會投下不信任罷免案完成），這個協會組織架構整體崩解，試問如何帶領推廣全國跆拳道所有業務？

4吳兩平理事執意拒不交接，並在被罷免生效日起，仍晉用與本會不相干人士，且由朱姓女子操控跆協所有業務，其非法進駐把持行政作業，造成本會業務亂無章法。

5吳兩平理事已不具理事長職稱身份，竟不遵行國體法暨人民團體選舉罷免辦法規定，仍於罷免生效日起，還非法行使理事長職權，強佔協會辦公處所、恣意下達行政命令、違規舉辦各項賽事活動、違法具名行文各級單位，明顯造成協會所屬各階層莫大困擾，嚴重影響本會聲譽。

跆拳道協會理事長吳兩平日前遭罷免。（資料照，記者廖聿偉攝）

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