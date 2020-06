NBA》球季重啟最快本週五拍板 復賽集中地點曝光

NBA即將重啟賽季,台灣時間本週五董事會議可望順利通過,復賽方案朝召集22支球隊方案進行。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕美國武漢肺炎(新型冠狀病毒疾病,COVID-19) 疫情趨緩,NBA即將重啟賽季,台灣時間本週五董事會議可望順利通過,復賽方案朝召集22支球隊方案進行,即東、西部戰績前8強共16隊,外加與第8名勝差6場內的6隊。而復賽主要承辦地點,將可能選在奧蘭多迪士尼的科羅納多斯普林斯渡假飯店(Coronado Springs Resort)。

NBA因為武漢肺炎(新型冠狀病毒疾病,COVID-19) 疫情自3月中停賽至今,近期各地禁令陸續鬆綁,聯盟與球團老闆們也將在本週五投票表決迪士尼復賽的方案,只要4分之3票數同意即可通過,以聯盟、球團、球員工會都全力支持的態度來看,重啟應不成問題。

《Yahoo Sports》記者史密斯(Keith Smith)稍早在推特上透露,有消息人士指出,迪士尼和聯盟已經取得共識,科羅納多斯普林斯渡假飯店將成為NBA複賽的球員們集中的地點,雙方最快在本週就能達成協議,隨後將能迅速為復賽準備工作,科羅納多飯店除了擁有豐富的資源外,離佛羅里達州體育中心也非常近,不過消息人士透露,NBA仍在考慮同時使用多個度假村。

