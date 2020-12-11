高球》安禾佑美國公開賽首秀 日巡一姐盧曉晴首輪獵鷹

安禾佑、盧曉晴這次在美國公開賽攜手出擊，是唯二參賽的台將。（取自LPGA粉絲頁）

〔記者粘藐云／綜合報導〕美國女子高球公開賽今登場，台灣僅有兩名好手參戰，包含日巡一姐盧曉晴以及17歲業餘小將安禾佑，其中盧曉晴在第10洞上演獵鷹秀，繳出73桿，暫時並列第55名；美國好手歐森（Amy Olson）揮出一桿進洞，並以低於標準桿4桿的67桿獨占領先。

台灣今年原本有3名選手取得參賽資格，包含LPGA一姐徐薇淩、盧曉晴以及安禾佑，但受疫情影響，徐薇淩目前先留在台灣，尚未赴美參賽。

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球員今天兵分兩路出發，分別挑戰冠軍高爾夫俱樂部（Champions Golf Club）的柏樹溪球場（Cypress Creek Course）以及傑克兔球場（Jackrabbit Courses）。

盧曉晴今先挑戰傑克兔球場，她從第10洞出發，一下場就獵下一隻老鷹，不過下一洞卻吞下柏忌，接著第15、17洞也都以柏忌作收；轉場後盧曉晴在第3洞賺進1小鳥，只是沒能延續好的狀態，在第4及第9洞也吞下柏忌。總計這輪她抓下1老鷹、1鳥及5柏忌以73桿繳卡，暫時並列第55名，仍維持在晉級線內。

17歲的業餘小將安禾佑，目前在世界業餘排名第7，今年她在台灣TLPGA拿下綠林慈善盃及中國信託女子公開賽兩座職業賽冠軍，展現不凡身手，也首度取得美國公開賽參賽資格。

安禾佑表示，兩個球場都很有挑戰性，但柏樹溪球場對她來說比較困難。在氣候方面，她說：「我很少冬天時在美國比賽，但休士頓的冬天跟台灣很像，中午會比較熱一點，穿衣服方面必須調整。」安禾佑今繳出78桿，暫時排名並列137。

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