MLB》「只要不被交易去洋基」 大都會新同學8年狂換背號有故事

T.沃克。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕T.沃克（Taijuan Walker）今年從藍鳥隊轉投大都會隊，和新東家簽下2年約，而他原先在藍鳥的背號「00」因和大都會吉祥物撞號，因此也改披「99」戰袍，而他也談起他的背號史。

2013年T.沃克大聯盟初登板，先後穿過27、32號球衣，2016年才如願穿上自己最喜愛的44號。雖然很多球星在轉隊時會用各種方式來換取自己想要的背號，但該年休季賽被交易到響尾蛇，當時響尾蛇球隊的44號球衣屬於「蛇王」高德史密特（Paul Goldschmidt），T.沃克在《ESPN》受訪，表示自己心想：「好吧我再也不穿那個背號了。」同時也開始思考什麼背號較少人穿，不用一直要換球衣。

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「99是個可以接受又不錯的選擇，不換背號的唯一方法就是我不被交易到洋基。」T.沃克表示。結果去年球季T.沃克轉戰到藍鳥，這個號碼在韓籍投手柳賢振身上，T.沃克只得被迫換號碼。

再度換號碼的T.沃克這次改穿00背號，而在去年球季到藍鳥之前，T.沃克還效力過水手，整個縮水賽T.沃克出賽11場、防禦率2.70，這個休賽季被大都會網羅。

這次，T.沃克又改穿回較少人使用的99號球衣，表示：「今年大都會先生（吉祥物）背號是00，所以我又穿回99了。」據《Baseball Referenc》指出，在上一個大都會身穿此球衣的球員是Turk Wendell，也是大都會隊史唯一一位。

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