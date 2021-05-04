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中職Live》李宗賢致勝安打 富邦擊敗樂天

2021/05/04 23:10

第九局（富邦8：6樂天）

9局下，富邦悍將更換投手陳鴻文，廖健富左外野方向一壘安打，郭嚴文右外野方向一壘安打，一三壘有人，邱丹游擊方向滾地球，游擊手接球後傳二壘封殺跑者，帶有一分打點，一出局，一壘有人，富邦8：6樂天，詹智堯擊出雙殺打，比賽結束，富邦8：6樂天。

9局上，樂天換投陳禹勳，林哲瑄敲出二壘安打，林宥穎擊出滾地球遭刺殺，跑者上三壘，林威廷遭觸身球保送，陳凱倫高飛犧牲打，富邦7：5樂天，跑者盜上二壘，李宗賢擊出帶有一分打點二壘安打，富邦8：5樂天，高國麟遭三振，三出局。

李宗賢。（記者林正堃攝）

李宗賢。（記者林正堃攝）

陳鴻文成功關門。（記者林正堃攝）

第八局

8局下，富邦換投劉劭威，林泓育外野飛球遭接殺，陳俊秀游擊方向滾地球遭刺殺，林承飛外野飛球遭接殺，三出局。

8局上，樂天換投賴鴻誠，范國宸滾地球遭刺殺，申皓瑋滾地球遭刺殺，陳真外野飛球遭接殺，三出局。

第七局（富邦6：5樂天）

7局下，富邦悍將更換投手歐書誠，廖健富中外野方向二壘安打，郭嚴文獲保送，富邦換投曾峻岳，邱丹犧牲觸擊，跑者攻佔二三壘，詹智堯獲保送，滿壘，陳晨威遭三振，樂天桃猿總教練遭主審驅逐出場，二出局，林立遭三振，三出局。

7局上，樂天換投游朝惟，林哲瑄遭三振，林宥穎二壘上空飛球遭接殺，林威廷獲保送，陳凱倫擊出安打，李宗賢左外野方向一壘安打，帶有一分打點，富邦6：5樂天，高國麟左外野方向飛球被接殺，三出局。

曾峻岳。（記者林正堃攝）

李宗賢。（記者林正堃攝）

第六局（富邦5：5樂天）

6局下，富邦悍將換投陳韋霖，詹智堯獲四壞球保送，陳晨威擊出滾地球，封殺往二壘跑者，打者上一壘，林立敲出右外野方向安打，一三壘有跑者，富邦悍將換投王尉永，林泓育遭三振，投手暴投，三壘跑者回壘得分，富邦5：5樂天，一壘跑者上二壘，陳俊秀獲四壞球保送，林承飛高飛球遭接殺，三出局。

6局上，陳凱倫游擊方向滾地球遭刺殺，李宗賢游擊方向滾地球遭刺殺，高國麟擊出安打，范國宸擊出安打，趁傳上二壘，二三壘有人，樂天啟用電視輔助判決，維持原判，申皓瑋擊出帶有一分打點游擊方向內野安打，一三壘有人，富邦5：4樂天，陳真遭三振，三出局。

羅力投滿5局退場。（記者林正堃攝）

第五局（富邦4：4樂天）

5局下，羅力續投，陳俊秀擊出安打，林承飛擊出二壘滾地球，二壘手守備失誤，攻佔一三壘，廖健富獲保送，滿壘，郭嚴文擊出二壘方向滾地球，形成雙殺，原三壘上跑者回本壘得分，二出局，富邦4：4樂天，邱丹遭三振，三出局。

5局上，樂天桃猿先發投手王溢正因傷退場，更換豪勁，游擊手更換林承飛、左外野手邱丹。
范國宸擊出安打，申皓瑋犧牲觸擊，捕手接球後傳一壘刺殺打者，跑者上二壘，陳真游擊方向滾地球遭刺殺，林哲瑄、林宥穎獲保送，林威廷滾地球遭刺殺，三出局。

豪勁。（記者林正堃攝）

王溢正因傷退場。（記者林正堃攝）

第四局（富邦4：3樂天）

4局下，朱育賢擊出中外野方向安打，換上代跑林承飛，廖健富擊出安打，一二壘有跑者，郭嚴文擊出帶有一分打點安打，富邦4：1樂天，余德龍犧牲觸擊，加上投手接球後傳給補位二壘手時發生失誤，原二壘上跑者回本壘得分，打者趁傳上二壘，富邦4：2樂天，二三壘有人，詹智堯觸身球保送，滿壘，陳晨威擊出左外野方向高飛犧牲打，富邦4：3樂天，林立遭三振，二出局，投手暴投，跑者上到二三壘，林泓育擊出滾地球遭刺殺，三出局。

4局上，林威廷擊出外野飛球遭接殺，陳凱倫擊出游擊滾地球，游擊手守備失誤，打者上一壘，李宗賢遭三振，一壘跑者盜壘成功，投手暴投，跑者上三壘，高國麟外野飛球遭接殺，三出局。

郭嚴文安打。（記者林正堃攝）

朱育賢安打。（記者林正堃攝）

第三局（富邦4：0樂天）

3局下，詹智堯擊出落地安打，陳晨威擊出雙殺打，林立獲四壞球保送，林泓育擊出二壘安打，二三壘有人，陳俊秀遭三振，三出局。

3局上，林威廷敲出二壘安打，陳凱倫外野飛球遭接殺，跑者推進到三壘，李宗賢擊出帶有一分打點二壘安打，富邦2：0樂天，高國麟獲四壞保送，范國宸擊出帶有一分打點安打，富邦3：0樂天，申皓瑋遭三振，陳真敲出帶有一分打點安，富邦4：0樂天，一三壘有跑者，林哲瑄遭觸身球保送，滿壘，林宥穎擊出游擊方向滾地球，跑者在二壘遭封殺，三出局。

林威廷敲出二壘安打。（記者林正堃攝）

李宗賢敲出帶有一分打點二壘安打。（記者林正堃攝）

范國宸擊出帶有一分打點安打。（記者林正堃攝）

第二局（富邦1：0樂天）

2局下，廖建富遭三振，郭嚴文二壘方向滾地球遭刺殺，余德龍敲出穿越安打，跑者盜壘失敗，三出局。

2局上，申皓瑋遭三振，陳真擊出全壘打，富邦悍將1：0樂天桃猿，林哲瑄、林宥穎外野飛球遭接殺，三出局。

陳真擊出全壘打。（記者林正堃攝）

陳真擊出全壘打。（記者林正堃攝）

第一局

1局下，陳晨威敲出內野安打，林立擊出二壘方向平飛球遭接殺，林泓育遭三振，二出局，一壘跑者盜壘成功，陳俊秀獲四壞保送，朱育賢外野飛球遭接殺，三出局。

1局上，陳凱倫游擊方向滾地球遭刺殺，李宗賢中外野方向飛球被接殺，高國麟獲保送，二出局，范國宸外野飛球遭接殺，三出局。

樂天桃猿先發投手王溢正。（記者林正堃攝）

富邦悍將先發投手羅力。（記者林正堃攝）

富邦悍將先發打序

1.陳凱倫 , SS
2.李宗賢 , 3B
3.高國麟 , DH
4.范國宸 , 1B
5.申皓瑋 , LF
6.陳真 , RF
7.林哲瑄 , CF
8.林宥穎 , C
9.林威廷 , 2B

先發投手：羅力

樂天桃猿先發打序

1.陳晨威 , CF
2.林立 , 3B
3.林泓育 , C
4.陳俊秀 , 1B
5.朱育賢 , LF
6.廖健富 , DH
7.郭嚴文 , 2B
8.余德龍 , SS
9.詹智堯 , RF

先發投手：王溢正

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