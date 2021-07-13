東奧》奧會主席口誤日本人講成中國人 日網友都怒了

巴赫今致詞口誤竟將主辦國日本人民講成中國人民，引發眾怒。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕東京奧運開幕進入最後倒數10天，國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）上週抵達東京後，經過3天的隔離，今天首度在眾人面前現身，稱讚東京是「有史以來準備最周全」的主辦城市，但卻口誤把主辦城市的「日本人民」誤稱為「中國人民」，引發日本民眾不滿，日網友更狠酸「口誤是因為中國資金太香了嗎？」

巴赫上週抵達日本經過3天隔離後，今公開露面，他在致詞時大讚東奧主辦方表現得非常專業，並對東奧暨帕運組織委員會主席橋本聖子說：「你們成功讓東京成為史上準備最周全的主辦城市。在面對困境的情況下，這更加了不起。」

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沒想到巴赫接下來卻口誤，竟把主辦方日本的日本人民說成了中國人民，「我們的共同目標是舉辦讓大家安全和安心的賽事，對運動員、所有代表，更重要的是對所有中國人民......日本人民。」

然而以英文致詞的巴赫意識到自己口誤後，即時修正，日文翻譯也沒有同步翻譯出他的失誤，但這段話還是被多數日本媒體節錄下來、廣泛報導，也馬上在社群媒體引發話題，憤怒的日本網友紛紛在相關新聞下留言洗板，痛罵「太不尊重人了吧，如果是事實這是非常粗魯的行為」、「巴赫先生非要這樣透過電視直播來宣傳對中國的愛吧」。

也有網友狠酸「嗯，東京奧運已經要開始了，所以就可以開始來想北京冬奧要怎麼賺錢了吧」、「我想他（巴赫）可能是因為北京冬奧將有大量資金從中國流出，近日的奧運，被金子的味道薰到不行才會口誤」

憤怒的日本網友們怒灌相關新聞留言板。（圖片擷取自日本雅虎新聞）

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