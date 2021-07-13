奧運》「可以讓我把話說完嗎？」美國男籃吞2連敗 波總怒槓媒體

美國隊主帥「波總」帕波維奇。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國隊在熱身賽苦吞2連敗，主帥「波總」帕波維奇（ Gregg Popovich）心情難免受到影響，在賽後記者會還與記者直接槓上。

劍指奧運4連霸的美國在熱身賽首戰以87：90不敵奈及利亞，今天遇到澳洲又以83：91敗北，奪金之路面臨巨大挑戰。

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帕波維奇與今天攻下22分的里拉德（Damian Lillard）出席記者會，《The Athletic》記者Joe Vardon向里拉德提問，指出先前美國隊在國際賽都能打爆對手，「現在你們卻面臨比較拉鋸、艱辛的比賽，你怎麼看？」

里拉德回應，現在國際籃球版圖已不可同日而語，其他國家隊主力也不乏NBA好手，正當他回應完畢後，「波總」也馬上開口：「讓我也來回答這個問題，你為什麼要一直問這種問題呢？你口中說的那種打爆其他隊伍的事從來沒有發生過，所以我不知道你為什麼要這樣說。」

正當記者想要解釋時，帕波維奇馬上說：「你可以讓我把話說完嗎？」這句話至少重複了四次後又表示，「我講話的時候請你安靜，讓我講完我就會聽你說。」

「你那些聲稱我們打爆對手的言論，」帕波維奇對著記者表示，「第一，你沒有尊重對手，這一點我上次也跟你提過了；我們在國際賽和四五個國家的比賽都相當接近，好的隊伍是不會被痛宰的，也許在世界盃或奧運偶爾會有一兩場這種一方被打爆的比賽，但整體而言，好的球隊之間是不存在於誰被誰打爆這種事的，所以你的假定是完全不正確的。」

Gregg Popovich gets into exchange with reporter after Team USA's loss to Australia. pic.twitter.com/5XEp114qIh — SportsCenter （@SportsCenter） July 13, 2021

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