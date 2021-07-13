晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

奧運》「可以讓我把話說完嗎？」美國男籃吞2連敗 波總怒槓媒體

2021/07/13 14:44

美國隊主帥「波總」帕波維奇。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國隊在熱身賽苦吞2連敗，主帥「波總」帕波維奇（ Gregg Popovich）心情難免受到影響，在賽後記者會還與記者直接槓上。

劍指奧運4連霸的美國在熱身賽首戰以87：90不敵奈及利亞，今天遇到澳洲又以83：91敗北，奪金之路面臨巨大挑戰。

帕波維奇與今天攻下22分的里拉德（Damian Lillard）出席記者會，《The Athletic》記者Joe Vardon向里拉德提問，指出先前美國隊在國際賽都能打爆對手，「現在你們卻面臨比較拉鋸、艱辛的比賽，你怎麼看？」

里拉德回應，現在國際籃球版圖已不可同日而語，其他國家隊主力也不乏NBA好手，正當他回應完畢後，「波總」也馬上開口：「讓我也來回答這個問題，你為什麼要一直問這種問題呢？你口中說的那種打爆其他隊伍的事從來沒有發生過，所以我不知道你為什麼要這樣說。」

正當記者想要解釋時，帕波維奇馬上說：「你可以讓我把話說完嗎？」這句話至少重複了四次後又表示，「我講話的時候請你安靜，讓我講完我就會聽你說。」

「你那些聲稱我們打爆對手的言論，」帕波維奇對著記者表示，「第一，你沒有尊重對手，這一點我上次也跟你提過了；我們在國際賽和四五個國家的比賽都相當接近，好的隊伍是不會被痛宰的，也許在世界盃或奧運偶爾會有一兩場這種一方被打爆的比賽，但整體而言，好的球隊之間是不存在於誰被誰打爆這種事的，所以你的假定是完全不正確的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。