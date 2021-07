奧運》「可以讓我把話說完嗎？」美國男籃吞2連敗 波總怒槓媒體

美國隊主帥「波總」帕波維奇。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕美國隊在熱身賽苦吞2連敗,主帥「波總」帕波維奇( Gregg Popovich)心情難免受到影響,在賽後記者會還與記者直接槓上。

劍指奧運4連霸的美國在熱身賽首戰以87:90不敵奈及利亞,今天遇到澳洲又以83:91敗北,奪金之路面臨巨大挑戰。

帕波維奇與今天攻下22分的里拉德(Damian Lillard)出席記者會,《The Athletic》記者Joe Vardon向里拉德提問,指出先前美國隊在國際賽都能打爆對手,「現在你們卻面臨比較拉鋸、艱辛的比賽,你怎麼看?」

里拉德回應,現在國際籃球版圖已不可同日而語,其他國家隊主力也不乏NBA好手,正當他回應完畢後,「波總」也馬上開口:「讓我也來回答這個問題,你為什麼要一直問這種問題呢?你口中說的那種打爆其他隊伍的事從來沒有發生過,所以我不知道你為什麼要這樣說。」

正當記者想要解釋時,帕波維奇馬上說:「你可以讓我把話說完嗎?」這句話至少重複了四次後又表示,「我講話的時候請你安靜,讓我講完我就會聽你說。」

「你那些聲稱我們打爆對手的言論,」帕波維奇對著記者表示,「第一,你沒有尊重對手,這一點我上次也跟你提過了;我們在國際賽和四五個國家的比賽都相當接近,好的隊伍是不會被痛宰的,也許在世界盃或奧運偶爾會有一兩場這種一方被打爆的比賽,但整體而言,好的球隊之間是不存在於誰被誰打爆這種事的,所以你的假定是完全不正確的。」

Gregg Popovich gets into exchange with reporter after Team USA's loss to Australia. pic.twitter.com/5XEp114qIh