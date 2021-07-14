奧運》羽球賽程出爐！戴資穎24日中午12點首戰對瑞士人

戴資穎。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕東京奧運將在7月23日進行開幕典禮，而世界球后戴資穎在24日中午12點就要提拍上陣，力拚小組賽首勝，續朝奪牌之目標邁進。

戴資穎為本屆奧運女單第2種子，小組賽對手有越南阮翠玲、世界排名46的瑞士好手賈奎特以及世界排名41的華裔法籍選手齊雪霏，而小戴24日中午首戰將對上沒有交手紀錄的瑞士好手賈奎特。

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李洋／王齊麟男子羽球雙打小組賽在A組，首戰預計24日11點20分，迎戰沒有交過手的印度蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）／謝提（Chirag Shetty）；台灣好手在首日最後出場是「羽球王子」王子維預計在晚間7點對上斯里蘭卡的卡魯納拉特納（Niluka Karunaratne）。

麟洋配東奧男子羽球雙打小組賽進A組，3場都是硬仗，對手分別為世界排名第1印尼組合吉德翁（Marcus Fernaldi Gideon）／蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo），及世界排名第10印度蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）／謝提（Chirag Shetty）、英格蘭萊恩（Ben Lane）／范迪（Sean Vendy）。

男單第2種子「台灣一哥」周天成首戰則要到25日，於早上9點對上瑞典選手世界排名53的布雷施泰特（Felix Burestedt）。

周天成。（資料照）

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