NBA》東契奇登2K22封面人物 WNBA帕克上紀念款締造新猷

Huge honor to be on the cover of #NBA2K22. Thanks @NBA2K! pic.twitter.com/ptIhpVNUdN — Luka Doncic (@luka7doncic) July 14, 2021

〔體育中心/綜合報導〕《2K》籃球電玩今釋出NBA電玩模擬遊戲的最新力作《NBA 2K22》的完整封面運動員名單,由兩屆入選明星賽的獨行俠球星東契奇(Luka Doncic)擔綱封面人物,此外,為紀念NBA75週年以及WNBA25週年也推出特殊版本。

NBA 75週年紀念版由籃網球星杜蘭特(Kevin Durant)、「德國坦克」諾威斯基(Dirk Nowitzki)、湖人傳奇「天勾」賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)三大人物登上版面。而WNBA25週年紀念款則由洛杉磯火花隊球星帕克(Candace Parker)擔綱,值得一提的是,帕克也成了首位登上NBA 2K遊戲封面的女性球員。

《2K》籃球電玩每年都以該年度打出亮眼成績的球員作為封面人物,杜蘭特(Kevin Durant)、詹姆斯(LeBron James)、葛瑞芬(Blake Griffin)、喬治(Paul George)以及A.戴維斯(Anthony Davis)等球員都曾擔綱遊戲封面。

《NBA 2K22》所有版本目前計畫於今年9月10日全球發售,今天開放預購。

75 years since the NBA was born

3 legends of their era



Introducing our #NBA2K22 75th Anniversary Cover Athletes @KDTrey5 @swish41 @kaj33



Pre-order now https://t.co/vvOEdFGQaU pic.twitter.com/3ZrU9NlZ1i — NBA 2K (@NBA2K) July 14, 2021

The first WNBA player on a cover of NBA 2K



Introducing our GameStop Exclusive Cover Athlete @Candace_Parker pic.twitter.com/OKG8nDDRCF — NBA 2K (@NBA2K) July 14, 2021

