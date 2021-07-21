MLB》歡慶生涯初登場10週年！ 「阿土伯」雙響砲嗨翻球迷（影音）

〔體育中心／綜合報導〕今日太空人在主場迎戰印地安人的比賽，全隊歡慶陣中明星二壘手「阿土伯」艾圖維（Jose Altuve）生涯初登場10週年，艾圖維也用雙響砲幫自己慶祝，終場太空人9：3贏球，現場球迷嗨翻。

賽前，太空球團就在推特放上一段長達2分鐘致敬影片，內容包括2011年艾圖維初登場的青澀模樣，以及首安、首轟等特殊紀錄剪輯成一段精華。

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艾圖維（右）。（美聯社）

《MLB Stats》也統計出，艾圖維在迎接生涯初登場10週年的比賽前，他的生涯打擊率為0.309、安打數1701支、盜壘260次、得分832分、壘打數2534。

這場別具意義的比賽，第一棒的艾圖維首打席就非常戲劇性，敲出左外野全壘打、飛行距離398英呎，次打席艾圖維又開砲，再夯出左外野陽春彈、飛行距離357英呎，苦主都是印地安人先發麥肯齊（Triston Mckenzie）。

接下來，艾圖維每次站上打擊區，球迷都期待見證三響砲，不過後續3打席，分別是2次外野飛球出局、中間夾1個保送，無緣敲出單場第3轟。

艾圖維（左）。（USA TODAY Sports）

今日是艾圖維特別的日子，隊友們也相當力挺用贏球來慶祝，打線合計掃出14安、拿下9分，先發投手賈西亞（Luis Garcia）6局無失分飆8K拿下勝投；麥肯齊4局失5分責失承擔敗投。

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