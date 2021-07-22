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東奧明開幕 台中設「東奧台中之光加油專區」替10好手集氣

2021/07/22 19:46

東奧明開幕，台中設「東奧台中之光加油專區」替10好手集氣。（圖：擷自市府網頁）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕東京奧運將於明（23）日開幕，台中市有10位優秀運動員前進東京參加奧運和帕運，台中市運動局官網增設「東京奧運台中選手加油專區」，運動局長長李昱叡指出，歡迎民眾一起幫10名東奧台中之光加油集氣，拚回獎牌。

李昱叡指出，這次代表我國前進東奧的台中選手包括三度叩關奧運的陳傑，出賽田徑男子400公尺跨欄；自由車一哥馮俊凱出賽自由車男子公路賽；超越奧運A標的王星皓，出賽游泳200公尺及400公尺混合式；台灣史上首次進軍奧運輕艇的張筑涵，出賽輕艇激流女子K艇；首度進軍奧運的謝昀庭出賽舉重男子109公斤以上級；柔道男神楊勇緯、女將林真豪，分別出賽柔道男子60公斤與女子48公斤級。

至於代表台灣出征身障者運動最高殿堂「帕拉林匹克運動會」的10位選手，有3位是台中在地子弟兵，包含出身柔道世家的李凱琳、曾榮獲2019桌球亞錦賽雙打冠軍的林姿妤以及6度叩關帕運健力選手林亞璇，目前正積極備戰，為國爭光。

李昱叡指出，奧運4年舉辦一次，是全球最大的綜合性運動賽會，也是運動員最高的競技運動殿堂，這次台中子弟兵有10人代表台灣出征東京奧運，市長盧秀燕錄製加油影片替選手打氣外，運動局官網增設「東京奧運台中選手加油專區」（ https://reurl.cc/1Y7gX8 ），輪播選手精彩新聞與照片集錦，匯集每位台中優秀好手的精彩表現與相關資訊，邀請市民一起關注運動員出賽，為台中選手加油打氣。

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