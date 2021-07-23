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東奧》盧彥勳週日打AZ！全民集氣重現13年前爆冷壯舉

2021/07/23 13:12

盧彥勳。（資料照，特派記者林正堃攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕東京奧運網球賽事，明天即將於有明網球森林公園開打，今冕首度擔任台灣代表團開幕掌旗官的盧彥勳，並未排入首日賽程，預計隔天也就是週日，即將強碰國內球迷暱稱為「AZ」的德國第4種子茲維列夫（Alexander Zverev），我國「五朝元老」迫不及待放手一搏，各界更期待遇強更強的他，能夠重現13年前北京奧運爆冷壯舉。

本屆男單64籤，盧彥勳無巧不巧，首輪就遭遇過去在歐洲練球就已相識、彼此頗有交情的小茲，台德老少雙雄對戰1勝1負，如今睽違4年再相逢，戰況備受矚目。儘管現年24歲的小茲，世界男單排名高居第5，又是去年美網亞軍，實力堅強且名氣響亮，只不過8月14日就滿37歲的盧彥勳，2008年京奧也曾大爆冷門，連闖兩關挺進16強，其中初登場就硬是跌破專家眼鏡，扳倒了當時全球第6的英國名將穆雷（Andy Murray），正是前「台灣一哥」生涯代表作之一。

盧彥勳代表台灣征戰大小國際賽事，已自2004年雅典、2008年北京、2012年倫敦、2016年里約後，連續第五屆奧運出擊，這也將是他逾20年選手生涯的「最後一舞」，東奧賽後正式退休的他表示，屆時不會帶著遺憾離開，期許面對強敵能有最好表現，盡全力拚到最後一分，揮出完美句點，也歡迎全民集氣為台將加油。　　

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