〔體育中心/綜合報導〕明明生日還沒到,籃網球星杜蘭特(kevin durant)卻在昨日的東京奧運開幕式上,被隊友們包圍起來唱「生日快樂歌」。

在美國隊等待進場時,杜蘭特身旁突然被一群美國隊成員包圍起,在一個聲音的帶領下,所有人對著他唱起生日快樂歌,儘管杜蘭特戴著口罩,不過看得出來他相當無言,因為他的生日是在9月29日。

杜蘭特過去曾兩度參加奧運,表現亮眼也率隊拿下兩次金牌,此次參賽,他有望帶回個人第3面金牌,超越「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)在奧運會拿下的2面金牌。

