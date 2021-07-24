東奧開賽 江啟臣表態呼籲大家一起成為「中華隊」

國民黨主席江啟臣昨晚在臉書更新大頭貼特效框，表態呼籲大家一起成為「中華隊」。（截圖自江啟臣臉書）

〔記者施曉光／台北報導〕藝人瑞莎最近製作「中華隊加油」大頭貼，遭網友罵爆後，隨即改成「台灣加油」，昨晚東奧開幕式日本也讓我國代表隊入場順序從「Chi」行變成「Ta」行，雖然大會司儀播報「Chinese Taipei」，但NHK主播直接喊出「台湾です」（是台灣），蔡英文總統也在臉書標註一起為「台灣選手」加油，不過，國民黨主席江啟臣反其道而行，昨晚在臉書更新大頭貼特效框，表態呼籲大家一起成為「中華隊」。

此外，江啟臣今天上午以視訊方式回應時事時強調，「中華隊」就是我們的奧運代表隊，不論是為「中華隊」加油，還是為「台灣」加油，都是希望選手能有好的表現，為國爭光，此時並非搞正名運動的時候。

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他強調，正名運動是在2018年的東奧正名公投，蔡英文總統與賴清德副總統都未公開支持正名公頭，他要拜託蔡政府多照顧選手待遇，不要拿意識型態的問題製造紛擾，讓選手分心，此時政府最該做的事情就是照顧選手、給他們最好的待遇，讓選手有最好的表現，國人團結一心，而非拿這些問題分化國人，讓選手分心。

江啟臣昨晚表示，東京奧運正式開幕，在疫情的影響下，我們的國手每一天仍是揮灑汗水，努力鍛煉，就是為了這一天為「中華隊」奪牌，他還說，「政府不友善的安排，不能影響到選手！」

江啟臣說，所有在東奧的前線戰士，需要國人更多的鼓勵，因此他準備了臉書特效框，邀請大家一起換上臉書特效框，為我們的「中華健兒」加油！

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