東奧桌球》林昀儒把球王逼到絕境 徐展元驚：我們19歲在幹嘛啊？

林昀儒（左）今天與樊振東上演頂尖對決，鏖戰到第7局才惜敗。（特派記者羅志朋攝）

〔即時新聞／綜合報導〕我國19歲桌球好手林昀儒今在東京奧運桌球男單4強賽，以3：4敗給世界排名第一的中國球王樊振東，雖然惜敗但過程中仍逼得樊振東頻頻手抖。對此，知名體育主播徐展元表示，能將球王逼到如此絕境，真的很棒了，他也直呼「林昀儒才是個19歲的小孩啊！想想我們19歲在幹嘛啊？」

林昀儒今在桌球男單4強賽對決樊振東，兩人鏖戰85分鐘、拚到第7局，最終才讓樊振東驚險勝出、艱辛拿到金牌戰門票；林昀儒明天將對決德國好手奧恰洛夫、單挑銅牌戰。

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對此，全程收看轉播的的徐展元在臉書表示，雖然林昀儒4強賽落敗，但還是要請大家幫他加油，因為林昀儒還有機會超越「奧運五朝元老」、桌球老將莊智淵在2012年倫敦奧運的第4名成績，拿下台灣桌球史上奧運男單的首面獎牌。

徐展元接著指出，林昀儒此役的表現已相當相當令人動容，第6局韌性十足，5比9落後時拉出一波6比0攻勢，後來居上演出逆轉勝，追平局數，第7局還化解對方兩個賽末點！「能將球王逼到如此絕境！真的很棒、很棒了！而且林昀儒才是個19歲的小孩啊！想想我們19歲在幹嘛啊？」

徐展元也說，林昀儒、莊智淵以及陳建安將於8月2日出戰桌球男子團體賽，請大家繼續幫他們加油！

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