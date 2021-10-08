高球》找出打不好的關鍵因素 曾雅妮考慮動刀盼重新出發

曾雅妮。（TLPGA提供）

〔記者粘藐云／桃園報導〕「微笑球后」曾雅妮近期獲得聲寶的贊助，今她特別出席聲寶公開賽頒獎典禮，擔任特別來賓，她表示，近期發現髖關節的傷勢，決定回台灣好好治療、休息，希望解決問題後，能夠重新出發。

32歲的曾雅妮過去叱吒LPGA賽場，拿下5座大賽冠軍，但近年來成績起伏較大，陷入低潮。她在9月中返台，近期也獲得聲寶的贊助，聲寶集團總裁陳盛沺表示，希望能與曾雅妮一起走出低潮，並透過她的例子鼓勵國內菁英與新秀勇於挑戰自己、追求卓越。

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曾雅妮透露，近期發現髖關節傷勢，決定先返台專心治療，「一開始知道傷勢其實很自責，因為已經痛4年了，起初不覺得這會影響到我打球，以為就只是一般的運動傷害，也不覺得會影響我的動作。」

曾雅妮在7月時接受醫生診斷，發現髖關節傷勢原比自己想像中嚴重，她決定接受治療，但嘗試過PRP、高壓氧等各種不同的方式仍無法完全根治，醫生也建議她考慮動刀，「這幾天會做決定，但手術後至少要休養半年才能回到球場。」

終於發現打不好的關鍵因素，曾雅妮說，其實有點開心又很難過，沒想到繞了一圈才找到問題，也自責沒及早發現，「但至少知道，目前影響我的是生理上的問題，而非心理因素。」

曾雅妮目前先向LPGA請假到明年3月，她也希望這次回台後能順利解決傷勢，「現在距離巴黎奧運還有3年，雖然我年紀也不小了，但我決定要再拚一下，希望能重新出發。」

曾雅妮（右）和長春組球員曾秀鳳（中）、呂雅惠（左）。（TLPGA提供）

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